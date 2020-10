Toyota GR Yaris debutta in pista alla Goodwood Speedweek

Battesimo in pista la Toyota GR Yaris e la GR Supra alla Goodwood SpeedWeek, svoltasi dal 16 al 18 ottobre al Goodwood Motor Circuit in Inghilterra. Il Goodwood Festival of Speed è un festival del motorsport molto noto in tutto il mondo in cui molti fan degli sport motoristici, auto famose sia vecchie che nuove e piloti di livello mondiale si riuniscono da tutto il mondo solitamente intorno a luglio di ogni anno. Il festival del 2020 è stato posticipato all’anno prossimo o addirittura oltre, a causa dell’impatto della pandemia Covid-19, mentre al suo posto si è tenuto un evento senza spettatori chiamato Goodwood Speedweek.

L’evento è stato trasmesso in tutto il mondo su Internet. Basata sul desiderio del master driver Morizo di “riportare in auge le auto sportive Toyota”, la nuova GR Yaris è stata creata come il primo veicolo Toyota sviluppato con il concetto di trasformare un’auto da competizione in una vettura di serie.

Per questo evento, i piloti del Toyota Gazoo Racing WRT del 2019, Jari-Matti Latvala e Kris Meeke, ed Elfyn Evans che corre come pilota del TGR WRT del 2020, hanno guidato la GR Yaris. Anche il master driver Morizo ha partecipato tramite i video, condividendo attraverso le immagini la sua passione per i motori, lo sviluppo della GR Yaris e l’esperienza di guida sul sedile del passeggero della GR Yaris.