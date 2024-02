Toyota GR Yaris, ghiaccio e neve sono i suoi ambienti naturali

ROMA (ITALPRESS) – Un’auto da rally di livello mondiale deve eccellere su tutte le superfici e in tutte le condizioni, dall’asfalto bollente e dalle piste di ghiaia fangose al ghiaccio insidioso e alle strade innevate. Sono qualità che i piloti di Toyota partecipanti al Campionato del Mondo Rally (WRC) hanno mostrato con grande successo, contribuendo ad assicurarsi un impressionante bottino di titoli mondiali piloti e costruttori.

La combinazione vincente di potenza, equilibrio e controllo preciso della GR Yaris Rally Hybrid da competizione è stata importata direttamente sulla nuova GR Yaris, un’auto che è davvero “nata dal WRC”. Questa hot hatch ad alte prestazioni è l’espressione perfetta dell’attenzione di Toyota nell’utilizzare il coinvolgimento nel motorsport di alto livello al fine di sviluppare auto sempre migliori, sia per le corse che per la strada. La nuova Toyota GR Yaris ha fatto il suo debutto mondiale all’inizio di quest’anno al Tokyo Auto Salon. Beneficia di miglioramenti tecnici, progettuali e costruttivi che promettono di offrire un’esperienza di guida ancora migliore. La GR Yaris ha riscosso un tale successo al momento del suo lancio, che Toyota avrebbe potuto considerare finito il suo lavoro. Un’auto che in un colpo solo ha conquistato la vetta del segmento delle hot-hatch, una vettura nata dai rally che ha lasciato gli avversari alle sue spalle.

Cambiate idea: questo era in realtà solo l’inizio della storia. Nei tre anni trascorsi da quando la prima auto è uscita dalla linea di produzione, sono stati profusi intensi sforzi per renderla ancora migliore: più potente, più reattiva, più coinvolgente e, credeteci, più gratificante da guidare. Gli ingegneri di Toyota Gazoo Racing, i Master Driver e i professionisti delle corse e dei rally hanno lavorato insieme nello spirito del miglioramento continuo per arricchire il carattere alla base della GR Yaris come auto “driver-first”, un’esperienza speciale che si gode dal momento in cui ci si mette al volante e si accende il motore. La check-list delle modifiche è ampia, giustificando la definizione di “Nuova GR Yaris”. Gli elementi chiave includono l’evoluzione del motore turbo a tre cilindri leader a livello mondiale per fornire ancora più potenza e coppia e l’introduzione di un nuovissimo cambio automatico GAZOO Racing Direct a otto rapporti, progettato per cambi di marcia con livelli di rapidità da competizione.

Il telaio “tailor-made” della GR Yaris è stato ulteriormente rinforzato e nell’abitacolo il layout del cruscotto e la posizione di guida sono stati ridisegnati per una sensazione di sportività ancora più autentica, sia nella guida su strada che nelle competizioni. Anche le sospensioni sono state messe a punto per maggiore maneggevolezza e prestazioni costanti sotto carichi elevati, con risposta delle molle rivista e un gruppo ammortizzatore anteriore rinforzato. La nuova GR Yaris offre tutto ciò che ha reso l’originale un successo, e anche di più. Di conseguenza, promette di porsi ancora più avanti rispetto alla concorrenza. La nuova gamma offrirà un’unica versione in specifica “Circuit”, con un pacchetto di dispositivi di raffreddamento che include un radiatore aggiuntivo, uno spray intercooler e una presa d’aria modificata. La nuova GR Yaris sarà in vendita a partire dall’estate 2024.

