Toyota inaugura la “Tech School” di Treviso

TREVISO (ITALPRESS) – Inaugurata a Treviso la prima scuola ad aderire al nuovo capitolo del programma Toyota Tech School, sviluppato da Toyota Motor Italia per formare giovani talenti con competenze avanzate nel settore della mobilità. L’obiettivo è coinvolgere 53 scuole entro il 2026, una per ciascuna concessionaria Toyota, e aumentare il numero di studenti da 2.500 a 6.300. Il programma intende confermarsi come punto di riferimento per la formazione tecnica in Italia, rispondendo alle nuove esigenze del mercato della mobilità. Gli studenti saranno formati su tecnologie all’avanguardia, come veicoli ibridi, Plug-In, elettrici a batteria (Battery-Electric Vehicles) e a celle a combustibile a idrogeno (Fuel Cell). Toyota supporterà attivamente il programma, fornendo attrezzature avanzate e garantendo opportunità di alternanza scuola-lavoro, assicurando così un legame diretto tra formazione e mondo professionale.

Foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).