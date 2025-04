Toyota lancia la nuova GR Supra Lightweight EVO

ROMA (ITALPRESS) – Toyota lancia sul mercato italiano il suo ultimo gioiello della gamma di modelli sportivi Toyota GR – Gazoo Racing. Da oggi è possibile richiedere informazioni anche in Italia riguardo la Nuova GR Supra in versione Lightweight EVO disponibile in un numero molto limitato di unità.

Le richieste di ricontatto si potranno effettuare esclusivamente sul portale toyota.it (https://www.toyota.it/gamma/supra/gr-supra-lightweight-evo) e per un breve periodo di tempo. La gamma Toyota GR si arricchisce di un nuovo gioiello, la nuova Toyota GR Supra in versione Lightweight EVO, un’icona di sportività molto apprezzata dagli appassionati di tutto il mondo che ora si presenta in una nuova veste con motore benzina 6 cilindri da 3.0L e 340cv di potenza.

L’allestimento è stato pensato per un cliente purista: sarà disponibile esclusivamente con cambio manuale. Si tratta dell’ultimo progetto A90: una vettura ancor più esclusiva per un cliente distintivo.

La Nuova Toyota GR Supra sarà un modello destinato a pochissimi fortunati che potranno lasciare il proprio nominativo sul portale toyota.it al fine di essere contattati e tentare di acquistare una delle poche unità destinate al mercato italiano. La possibilità di manifestare interesse sarà limitata e le prime unità saranno consegnate prima dell’estate. Insieme ad un esclusivo Welcome Kit.

Il lancio di questo straordinario modello conferma quanto in Toyota sia concreta la promessa multi-tecnologica di offrire una gamma di prodotti e di tecnologie diversificate per proporre sempre la vettura più adatta per qualsiasi tipologia di cliente mettendo sempre al centro la passione per l’auto e il piacere di guidare.

foto: ufficio stampa Toyotas Motor Italiaù

