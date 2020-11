Toyota Land Cruiser, più potenza e nuovo stile

ROMA (ITALPRESS) – Con una tradizione nell’off-road di quasi 70 anni, l’iconico Toyota Land Cruiser rimane unico nel suo segmento per la sua capacità di combinare qualità, durata e affidabilità eccezionali con prestazioni off-road senza pari e livelli sempre maggiori di lusso, comfort degli occupanti e senso di prestigio.

Disponibile in più di 190 Paesi in tutto il mondo – un numero ineguagliato dagli altri modelli Toyota esistenti – l’impareggiabile abilità del Land Cruiser nel fuoristrada gli ha fatto guadagnare una solida reputazione come uno dei 4×4 più resistenti e affidabili e lo ha reso leader di vendita in numerosi Paesi europei.

L’aggiornamento del Land Cruiser migliora ulteriormente questa reputazione con un motore diesel da 2.8 litri più potente, l’adozione della tecnologia Stop & Start, gli aggiornamenti sia del sistema multimediale che del pacchetto di sicurezza attiva Toyota Safety Sense e l’aggiunta alla gamma di uno speciale Black Pack.

Il collaudato motore diesel da 2.8 litri, 4 cilindri, DOHC, 16 valvole, common rail, beneficia di un aumento sia della potenza che della coppia. La potenza massima è stata aumentata di 27 CV/20 kW e raggiunge oggi i 204 CV/150 kW a 3000-3400 giri/min, e la coppia massima è aumentata di 50 Nm arrivando a 500 Nm tra i 1600 e i 2800 giri/min.

Abbinato ad un cambio automatico a 6 velocità, questo dà al Land Cruiser una velocità massima di 175 km/h e abbassa il suo tempo di accelerazione da 0-100 km/h a 9,9 secondi – un miglioramento di 3 secondi netti rispetto alla versione precedente.

Allo stesso tempo, l’adozione della tecnologia Stop & Start di Toyota ha ridotto sia il consumo medio di carburante che le emissioni di CO2 – il primo valore si abbassa di 0,7 l/100 km fino a toccare i 7,0 l/100 km, mentre il secondo scende a 187 g/km.

Le dotazioni di bordo sono state migliorate grazie all’adozione di un sistema multimediale aggiornato. Con una risposta più rapida del software e dello schermo, un monitor multi-touch e una schermata Home personalizzabile, il nuovo sistema offre sia la connettività Apple CarPlay che Android Auto.

Il sistema dispone di una funzione di ricerca one-box, di 3 anni di servizi connessi inclusi e aggiornamenti delle mappe di navigazione. I servizi connessi includono informazioni in tempo reale sul traffico, un motore di ricerca online di Google e ulteriori informazioni su autovelox, parcheggi, prezzi del carburante e meteo.

Il Land Cruiser è ora dotato della seconda generazione di tecnologie di sicurezza attiva Toyota Safety Sense. Queste sono state ampliate per includere un sistema di pre-collisione (PCS) con il rilevamento dei pedoni di notte e dei ciclisti di giorno e il controllo intelligente adattivo della velocità di crociera (Intelligent Adaptive Cruise Control).

Oltre a questi aggiornamenti tecnologici, il Land Cruiser offre ai clienti anche più stile e maggiore prestigio con la disponibilità nella gamma di una versione speciale dotata del Black Pack.

Le caratteristiche esterne del nuovo “Black Pack” opzionale includono una griglia anteriore e una modanatura posteriore in Piano Black – una novità assoluta per la famiglia Land Cruiser; cornici dei fari fendinebbia neri, specchietti retrovisori neri, modanature della linea di cintura e gruppi ottici posteriori sempre scuri. L’interno è impreziosito da una console centrale nera specifica da un rivestimento unico del tunnel centrale. Il Black Pack è un’esclusiva della versione Executive 5 porte, e non è disponibile per altri allestimenti.

La gamma di Land Cruiser MY21 è disponibile in 4 allestimenti: Base N1, Active, Lounge, Executive. Di questi, i primi tre disponibili solo in configurazione 3 porte e l’Executive come unica proposta a 5 porte in grado di offrire il massimo in termini di sicurezza e comfort.

La porta di accesso alla gamma è rappresentata dall’allestimento Base N1, disponibile unicamente in configurazione 3 porte – 2 posti e con omologazione autocarro. Questa versione è destinata ad un cliente che fa di Land Cruiser un mezzo da lavoro, mentre la versione Active rappresenta la versione d’ingresso 3 porte per il cliente che utilizza la vettura come trasporto passeggeri.

Al vertice della gamma 3 porte c’è l’allestimento Lounge, pensato per chi vuole avere una vettura full optional ma mantenere la configurazione a passo corto.

Top di gamma del nuovo modello è l’allestimento Executive, unica proposta a 5 porte in grado di offrire il massimo del comfort e della sicurezza.

Per il nuovo Land Cruiser l’offerta di lancio sarà a partire da 38.900 euro per la versione d’ingresso base N1 in caso di permuta.

La versione Active sarà proposta ad un prezzo promozionale di 43.150 euro, sempre in caso di permuta. Un’offerta che si traduce con il finanziamento Pay per Drive Connected in un piano con rate a partire da 350 euro al mese e anticipo di 15.300 euro.

