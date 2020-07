Toyota, Levante ambassador di nuova Yaris Hybrid

ROMA (ITALPRESS) – Levante sarà brand ambassador di Nuova Yaris Hybrid, il modello di Toyota giunto alla quarta generazione.

“Cantante, scrittrice, autrice, giudice tv e icona di stile ambita dal mondo della Moda, Levante è un vero concentrato di energia, passione, creatività, talento e fascino: il mix perfetto per il target giovane, positivo e dinamico al quale si rivolge un’auto dalla grande energia come Nuova Yaris Hybrid”, spiega Toyota in una nota.

Il lancio della partnership con Levante è avvenuto lunedì con un video on line sui canali social del brand e dell’artista. Levante viaggia su Nuova Yaris Hybrid sulle note della sua hit ‘Andrà Tutto Benè, un brano dallo spirito grintoso, uscito a marzo 2019 e che ha fatto da colonna sonora fino a oggi, proiettandosi con passione verso il futuro.

“Sono estremamente felice di essere l’Ambassador di Nuova Yaris perchè oltre ad essere una bellissima macchina, comoda e silenziosa, è pronta a portarmi ovunque nel modo che preferisco: rispettando l’ambiente. Entrare a far parte della famiglia Toyota è per me motivo di grande gioia. Grazie!”, afferma l’artista.

(ITALPRESS).