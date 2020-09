Toyota mostra a Le Mans la Hypercar GR Super Sport

In occasione della celeberrima 24 Ore, la hypercar GR Super Sport è tornata a Le Mans per essere guidata per la prima volta davanti al pubblico, come parte del suo processo di sviluppo. Concepita come un veicolo derivato dalla vettura Toyota TS050 Hybrid tre volte vincitrice di Le Mans, un modello in fase di sviluppo della GR Super Sport, in configurazione cabriolet e caratterizzata da una livrea mimetica GR, ha completato un giro dimostrativo, prima di partecipare alla cerimonia per la restituzione del Trofeo di Le Mans per la gara di quest’anno. La GR Super Sport incarna l’impegno di Toyota Gazoo Racing a servirsi del motorsport per realizzare auto stradali sempre migliori, per il divertimento dei clienti e simboleggia il rapporto sempre più stretto tra il reparto corse e la produzione di auto da corsa.

“E’ stato un onore guidare questa versione in sviluppo della GR Super Sport davanti al grande pubblico per la prima volta, soprattutto su un circuito come Le Mans, che è così strettamente legato a questa vettura” ha detto Alex Wurz, l’ex pilota di Toyota Gazoo Racing che l’ha portata in pista. “La GR Super Sport è nata a Le Mans, quindi è sembrato un ritorno a casa.

Questa era la prima volta che guidavo la macchina, quindi nonostante un solo giro dimostrativo non mi abbia permesso di spingere al limite, ho capito che la GR Super Sport ha il potenziale per prestazioni incredibili. Ho potuto percepire le somiglianze tra la GR Super Sport e la TS050 HYBRID in termini di prestazioni, in particolare la trazione integrale e il sistema ibrido. Ma gli ingegneri mi dicono che questo era solo un piccolo assaggio delle vere potenzialità della GR Super Sport, quindi sono super entusiasta nel pensare di poterla guidare nuovamente nel prossimo futuro”.

