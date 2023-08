“Toyota Open Labs” connette startup per un futuro sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – Toyota Motor Europe ha lanciato “Toyota Open Labs”, una nuova piattaforma open di innovazione che riunisce startup e business unit dell’ecosistema Toyota per ampliare l’innovazione e guidare il mercato verso la prossima fase della mobilità. Il programma contribuirà alla trasformazione di Toyota in una mobility company, approfondendo le sue competenze in materia di energia, economia circolare, tecnologie a zero emissioni, comunità intelligenti e iniziative di mobilità per tutti. La nuova piattaforma si apre con un invito alle startup che lavorano in cinque categorie chiave: energia, economia circolare, neutralità del carbonio, comunità intelligenti e mobilità per tutti. Tra i partner figurano Toyota Tsusho Europe, il ramo commerciale e della catena di supply del gruppo Toyota, KINTO Europe, il brand di mobilità del gruppo Toyota, Woven Capital, il fondo di venture per la crescita di Toyota, e Toyota Mobility Foundation, una fondazione no-profit di Toyota.

Le startup selezionate durante l’open call avranno l’opportunità di confrontarsi con una rete diversificata di consulenti e mentori, di aprire nuove strade di crescita, di migliorare la loro strategia aziendale e le opportunità di investimento, di migliorare i prodotti in modo consapevole e di costruire relazioni per contribuire ad avere un impatto globale. I partecipanti avranno la possibilità di sviluppare un Proof of Concept con Toyota, esplorare i percorsi per arrivare sul mercato e collaborare con l’ecosistema Toyota. Ogni partecipante riceverà un supporto allo sviluppo e l’opportunità di presentare la propria tecnologia in un Demo Day durante i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. “Se siete una startup focalizzata a risolvere le sfide della sostenibilità e della mobilità di domani, Toyota Open Labs è il posto giusto per voi. Toyota sta sviluppando sistemi di mobilità che reinventeranno in modo sostenibile il nostro modo di vivere, lavorare e giocare su scala globale. I Toyota Open Labs rappresentano un’opportunità unica per trasformare le audaci visioni delle startup in realtà grazie al supporto senza pari del nostro ecosistema di innovazione”, afferma Kylie Jimenez, SVP People, Tech & Corporate Affairs di Toyota Motor Europe.

“Risolvere le sfide della mobilità e della sostenibilità sono temi cruciali che meritano di essere portati sui maggiori palcoscenici del mondo – sottolinea George Kellerman, Vicepresidente di Investments & Acquisitions presso Woven by Toyota e Managing Director di Woven Capital -. Il vivace ecosistema europeo dell’innovazione in questi settori presenta un potenziale immenso e siamo entusiasti di collaborare con le startup per aiutarle a trasformare le loro interessanti iniziative da idee in fase iniziale in soluzioni scalabili”. Per afferma Miguel Fonseca, CEO KINTO Europe, “la missione di KINTO di accelerare la transizione di Toyota verso la mobilità non può essere realizzata senza il contributo di partner esterni, allineati con la sua missione e strategia di trasformazione. La nuovissima piattaforma Toyota Open Labs è il luogo ideale per le startup che vogliono impegnarsi con noi in questa fondamentale transizione”,

“In linea con la filosofia aziendale del gruppo Toyota Tsusho – vivere e prosperare insieme alle persone, alla società e al pianeta – puntiamo a “Be the Right ONE”. In un ambiente in rapida evoluzione, in cui la sostenibilità e la circolarità rappresentano la nuova normalità, sosteniamo con forza iniziative come i Toyota Open Labs per portare nuove idee, forze e slancio per coltivare l’unicità del nostro gruppo”, aggiunge Laurent Gallois, Head of Business Development di Toyota Tsusho Europe.

Toyota Mobility Foundation ha una visione fondamentale, “Creare una società della mobilità sempre migliore”, e realizza “progetti insieme a comuni, organizzazioni non profit, comunità locali, università e innovatori in Giappone, Europa, Asia, Americhe e Africa – conclude Monica Perez Lobo, Direttore della Toyota Mobility Foundation Europe. Per dare vita a questa visione, sosteniamo le startup con idee innovative che ci aiutano a costruire un futuro inclusivo, sostenibile e senza emissioni di carbonio. La piattaforma Toyota Open Labs è un ottimo modo per cogliere nuove idee e visioni future della mobilità da parte di startup di tutta Europa”.

– Foto: ufficio stampa Toyota Motor Europe –

(ITALPRESS).