Toyota porta l’adrenalina del TGR Italy presso i Gazoo Garage

ROMA (ITALPRESS) – E’ partito da Firenze il tour italiano del TGRI – il Toyota Gazoo Racing Italy, Racing team ufficiale di Toyota Motor Italia – che gestisce le attività di motorsport di Toyota nel nostro Paese. Il TGRI, nato ufficialmente nel 2021 con il lancio della GR Yaris Rally Cup, è oggi una realtà affermata nel panorama motoristico sportivo italiano, organizza la GR Yaris Rally Cup, il trofeo monomarca dedicato alla GR Yaris e focalizzato principalmente sullo sviluppo di giovani piloti e per il secondo anno consecutivo partecipa da protagonista al CIAR, il Campionato Italiano assoluto Rally nella categoria Rally 2.

Uno degli obiettivi di Toyota nella gestione delle attività sportive, oltre a quello di sviluppare le tecnologie e le persone per progettare auto di serie sempre migliori, è anche quello di attrarre ed emozionare i propri fan sui territori dove il Brand è presente.

In questo senso è stata organizzata la GR Experience presso la rete Gazoo Garage, un momento di incontro tra i fan italiani di Toyota e il Team, i piloti e le auto che sono protagoniste dei Rally, non sul campo di gara, dove le possibilità di contatto sono limitate, ma nelle sedi dei Concessionari Gazoo Garage, la rete di concessionari Toyota dedicata alla vendita e assistenza della gamma di modelli sportivi GR che sono distribuiti in tutto il territorio nazionale.

Negli otto appuntamenti previsti tra Giugno e Ottobre, i fan e gli appassionati avranno la possibilità di incontrare i rappresentati del Team e i piloti Thomas Paperini e Fabio Andolfi e provare le versioni limitate di GR Yaris Rovanpera e TGR Italy. La prima tappa di Firenze è stata un successo, con la partecipazione di un vasto pubblico non solo di clienti Toyota ma più in generale di appassionati delle automobili sportive, da sempre capaci di generare emozioni uniche per tutte le età.

– foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia –

(ITALPRESS).