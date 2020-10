Toyota presenta il nuovo HILUX, il pick up della gamma professional

Toyota presenta il nuovo HILUX, il modello storico che dal 1968 a oggi rappresenta un punto di riferimento per i clienti di tutto il mondo del segmento dei pick-up.

Massima espressione della qualità, dell’affidabilità e della durabilità dei modelli Toyota, rappresenta da sempre l’icona inarrestabile del brand. Giunto all’ottava generazione, ha dimostrato in tutti questi anni la sua capacità di affrontare ogni tipo di terreno e superare ogni tipo di ostacolo, conquistando le mete più remote del pianeta come il Polo Nord, i vulcani islandesi, il continente antartico, e raggiungendo anche il podio alla Dakar del 2019. Il nuovo HILUX combina un innovativo e sorprendente design, un potente propulsore da 2,8 litri, che affiancherà la già nota versione 2.4 litri, migliori prestazioni sia su strada che fuori strada con un maggiore comfort, equipaggiamenti aggiornati e un’ampia gamma di versioni per tutte le esigenze dei clienti pick-up.

La nuova versione top di gamma “Invincibile” offre ai clienti uno stile su misura e qualità di livello premium, senza sacrificare la leggendaria qualità, durata e affidabilità che hanno reso HILUX un pick-up di successo in tutto il mondo. Il nuovo modello andrà a rafforzare l’offensiva di prodotto del nuovo brand Toyota dedicato ai veicoli commerciali, il Toyota Professional. Lanciato a maggio di quest’anno, il nuovo marchio dedicato alla clientela professionale conferma l’impegno di Toyota nel considerare i veicoli commerciali uno dei pilastri fondamentali per il futuro sviluppo del Brand e avrà come obiettivo quello di rafforzare il marchio nell’ambito del business delle flotte. Il Toyota Professional vanta oggi di una gamma di veicoli commerciali completa e di una rete di concessionarie Toyota dedicate al business dei veicoli commerciali, che forniscono una customer experience su misura per i loro clienti.

(ITALPRESS).