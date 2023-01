Toyota presenta il nuovo RAV4 GR Sport

ROMA (ITALPRESS) – La filosofia fatta di costante evoluzione e miglioramento ha mantenuto Toyota RAV4 ai vertici del suo segmento per quasi 30 anni. Fedele alla sua tradizione che ha visto una continua introduzione di nuove idee per mantenere alta l’attrattiva dei propri clienti, il marchio delle tre ellissi ha applicato con successo il suo know-how nell’elettrificazione, in cui è leader a livello mondiale, dotando RAV4 di powertrain Full Hybrid-Electric e Plug-In Hybrid, superando ogni aspettativa in termini di efficienza in combinazione a livelli di praticità e performance da vero SUV. La gamma RAV4 entra oggi in una dimensione più sportiva con l’introduzione delle nuove versioni GR Sport. Dopo il successo riscosso dalle versioni GR SPORT già lanciate su altri modelli, tra cui Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR e Hilux, il RAV4 ottiene un nuovo look e migliorie nella dinamica di guida che faranno colpo sui clienti che preferiscono una vettura dall’aspetto più distintivo. Il nuovo allestimento è disponibile sia per le versioni e Full Hybrid-Electric che Plug-In Hybrid con trazione integrale intelligente (AWD-i) e prende ispirazione dai numerosi titoli mondiali ottenuti da Toyota Gazoo Racing.

RAV4 GR Sport si riconosce immediatamente grazie a passaruota, modanature laterali e del portellone posteriore in finitura piano black. Nella parte anteriore troviamo cornici fendinebbia più accentuate con lo stesso motivo G-mesh della griglia del radiatore e nuovi spoiler anteriori – rifiniti in argento scuro sul modello ibrido e, con un design diverso appropriato al propulsore, grigio canna di fucile sull’ibrido plug-in. I badge GR sulla griglia anteriore e sul portellone posteriore evidenziano la sportività dell’allestimento. Il nuovo RAV4 GR Sport è il primo modello dotato di cerchi in lega rifiniti con una nuova tecnica di taglio ad altissima precisione. I cerchi da 19 pollici, montati di serie, sono rifiniti in nero lucido con dettagli bianchi lavorati che aggiungono enfasi al loro design a cinque doppie razze.

Il look sportivo e al contempo sofisticato si estende fino agli interni, dove i sedili anteriori sportivi sono rifiniti in un rivestimento che al tatto ricorda la pelle scamosciata, con sostegni laterali in pelle sintetica: materiali, dunque, che non derivano dagli animali. I poggiatesta sono caratterizzati dalla goffratura del logo GR, nero su nero, mentre le cuciture silver su sedili, volante, leva del cambio e le modanature color canna di fucile su portiere e volante portano dinamicità all’abitacolo. Il logo GR è presente anche sui tappetini e sul volante.

I nuovi modelli sono equipaggiati di serie con il nuovo sistema multimediale con display ad alta definizione da 10,5 pollici e digital cockpit personalizzabile da 12,3 pollici, elementi chiave della gamma RAV4 per il 2023. Allo stesso modo, le funzioni di sicurezza e assistenza alla guida Toyota T-Mate includono le funzionalità aggiuntive dell’ultima generazione di Toyota Safety Sense. Il pacchetto include il nuovo sistema di assistenza allo sterzo in situazioni di emergenza e il migliorato sistema di pre-collisione.

Inoltre, tutti i modelli GR Sport sono dotati di regolazione elettrica dei sedili anteriori – con memorie per il conducente – e Panoramic View Monitor con visuale a 360°.

Il look più sportivo è coadiuvato da miglioramenti alle sospensioni dedicati al modello GR Sport. Le nuove molle più rigide e il settaggio degli ammortizzatori daranno al modello ancora più maneggevolezza per un’esperienza di guida più coinvolgente. RAV4 Hybrid GR SPOrt, disponibile esclusivamente con la trazione integrale intelligente AWD-i, ha un prezzo di listino di 50.300 euro incluse le vernici metallizzate. Vernici perlate, metallizzate bi-tone e perlate bi-tone prevedono un sovrapprezzo rispettivamente di 950, 600 e 950 euro. Il prezzo di lancio è di 46.050 euro, grazie allo sconto di 4.250 euro a fronte di permuta o rottamazione. Il finanziamento Toyota Easy prevede invece un piano di 48 mesi con rata mensile di 359 euro.

RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT ha un prezzo di listino di 57.500 euro, che in fase di lancio scende a 53.400 euro grazie allo sconto di 4.100 euro praticato in caso di permuta o rottamazione. Anche in questo caso il prezzo include le vernici metallizzate, mentre le tinte perlate e bi-tone seguono lo stesso schema prezzi previsto per la variante Full Hybrid. I nuovi RAV4 Hybrid GR Sport e RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport saranno disponibili nelle concessionarie a partire da gennaio 2023.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).