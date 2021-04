Toyota, presidente Toyoda “Persona dell’anno” dell’auto 2021

Akio Toyoda, Presidente e CEO di Toyota Motor Corporation è la persona dell’anno dell’auto nel mondo per il 2021. L’onorificenza gli è stata conferita dalla giuria dei World Car Awards, composta da oltre 90 illustri giornalisti internazionali. La giuria del World Car Awards ha dichiarato: “Akio Toyoda è il carismatico Presidente e CEO di Toyota Motor Corporation e da anni sta guidando con successo il processo di trasformazione dell’azienda. Nel 2020, sotto la sua guida, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19, Toyota è riuscita mantenere la propria redditività e a proteggere i posti di lavoro dei suoi dipendenti in tutto il mondo. Egli ha garantito lo sviluppo di Toyota nell’era del cosiddetto CASE (Connettività, Automazione, mobilità condivisa e elettrificazione) e ha iniziato la costruzione della Woven City, un prototipo di città del futuro. Il tutto partecipando attivamente agli sport motoristici, come pilota.”

Rivolgendosi alla giuria dei World Car Awards, il Presidente Toyoda ha dichiarato: “A nome di tutti i 360.000 membri del Team Toyota nel mondo vorrei ringraziarvi per questo enorme riconoscimento. Se non vi dispiace, tuttavia, vorrei cambiare il titolo del premio da “persona” dell’anno dell’auto a “persone” dell’anno dell’auto, perchè rappresenta lo sforzo collettivo di tutti i nostri dipendenti, concessionari e fornitori a livello globale, che hanno davvero reso Toyota quella che è oggi. E io, per primo, non potrei essere un CEO più fortunato o più grato.”

Ringraziando e riconoscendo il contributo di tutta l’industria automobilistica, il Presidente Akyo Toyoda ha aggiunto: “In Toyota siamo molto fortunati nell’essere stati in grado di proteggere l’occupazione dei membri del nostro team durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e di continuare il nostro lavoro per affrontare le sfide future del nostro settore. Come azienda siamo impegnati nel creare nuovi modi per supportare il benessere del nostro pianeta e delle persone in tutto il mondo. Questo è stato un anno difficile per il mondo intero. Ma ci ha anche ricordato che le persone sono ciò che conta di più. E il contribuire alla felicità delle persone, per quanto sarà per noi possible fare, sarà sempre il nostro obiettivo”.

