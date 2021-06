Toyota produrrà un nuovo modello di Segmento A in Rep.Ceca

Toyota Motor Europe ha confermato che continuerà a produrre il suo nuovo modello di segmento A presso Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) a Kolin.

Lo stabilimento è già stato preparato per la Toyota New Global Architecture (TNGA) per la produzione della nuova Toyota Yaris, e con il prossimo modello del segmento A, il sito introdurrà un secondo modello basato su TNGA, utilizzando la piattaforma GA-B .

Il nuovo modello del segmento A è un’auto europea in tutti i sensi, dallo sviluppo alla produzione. Sottolinea l’impegno dell’azienda ad espandere la produzione europea dopo il suo recente annuncio di crescere fino a 1,5 milioni di vendite in Europa entro il 2025. “Siamo fiduciosi che questo modello darà un contributo importante alla crescita europea di Toyota e sottolinea il nostro impegno in questa region. Rappresenterà il modello d’ingresso al brand per i clienti del segmento A e condividendo la stessa piattaforma di Yaris e Yaris Cross, contribuirà a fornire le economie di scala necessarie per la produzione di auto compatte” dichiara Marvin Cooke, Executive Vice President, Toyota Motor Europe. Il nome del nuovo modello di segmento A, i piani di volume e i tempi di introduzione saranno annunciati successivamente.

(ITALPRESS).