Toyota promuove la sostenibilità con la Green Month Campaign

ROMA (ITALPRESS) – Le aziende del Gruppo Toyota in Italia, in occasione della Green Month Campaign hanno promosso la realizzazione di un’Oasi della Biodiversità aziendale con due alveari di biomonitoraggio all’interno della sede di Toyota Motor Italia in collaborazione con 3Bee e sostenuto iniziative di riqualificazione delle aree circostanti insieme a Retake. I dipendenti e le loro famiglie hanno partecipato a numerose attività di sensibilizzazione ambientale con approfondimento sul tema di sostenibilità e biodiversità nell’Oasi Toyota a fianco dei coltivatori di biodiversità di 3Bee. Parallelamente Toyota ha collaborato con Retake per effettuare interventi di riqualificazione e pulizia dell’area circostante la sede del Gruppo a Roma. La Green Month Campaign è l’iniziativa annuale promossa da Toyota in tutto il mondo per sensibilizzare sul tema dell’ambiente e contribuire attivamente alla creazione di una società più sostenibile.

La sostenibilità ambientale è da sempre una priorità per il Gruppo Toyota, che già nel 2015 ha definito il suo impegno con il “Toyota Environmental Challenge 2050”, una roadmap concreta per la salvaguardia del Pianeta e per una mobilità sostenibile per tutti.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).