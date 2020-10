Toyota si riconferma auto ufficiale della Deejay Ten

Per il secondo anno consecutivo Toyota si riconferma sponsor principale della Deejay ten, la corsa non competitiva di radio Deejay che da anni riunisce runner di tutte le categorie nelle più belle città del nostro Paese, all’insegna della sportività e del rispetto per l’ambiente. L’impegno di Toyota è quello di assicurare libertà di movimento e contribuire al miglioramento delle condizioni di vita in armonia con l’ambiente, in linea con la filosofia e i valori dell’iniziativa globale “Start Your Impossible”. Grazie alla tecnologia Full Hybrid Electric che equipaggia i veicoli Toyota è possibile ridurre drasticamente consumi, emissioni di CO2 e di inquinanti nocivi per la salute dell’uomo. Ad esempio le emissioni di ossidi di azoto (NOx) sono inferiori di oltre il 90% rispetto ai limiti di legge. Per questo motivo Toyota è lieta di affiancarsi nuovamente a Deejay Ten che quest’anno si evolve in un format completamente innovativo per rispettare le norme e le misure dovute dall’emergenza sanitaria.

La gara non competitiva si trasforma in ‘My Deejay Ten’ e per la prima volta sarà virtuale. I partecipanti che si sono iscritti alla gara tramite Endu, potranno monitorare il loro percorso grazie all’app Personal Deejay Ten by Endu, aderendo all’emozione di una corsa collettiva anche a distanza. L’appuntamento della My Deejay ten è fissato per domenica 11 ottobre, dove i partecipanti potranno iniziare la loro corsa tra le dieci del mattino e le tre del pomeriggio, in qualsiasi punto della propria città. Nelle città che avrebbero dovuto ospitare l’edizione 2020, Bari, Firenze, Milano e Lignano Sabbiadoro sono stati allestiti dei percorsi all’interno di aree verdi, dove tutti i runners e gli appassionati di corsa possono allenarsi in vista della gara.

I partecipanti alla corsa potranno provare a vincere l’esclusiva personalizzazione della propria maglietta di gara iscrivendosi all’istant win di Toyota, nel virtual village di Radio Deejay, lasciando i propri dati. I vincitori riceveranno direttamente a casa loro la maglia personalizzata, all’interno del proprio pacco gara.

(ITALPRESS).