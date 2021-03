La nuova Toyota Yaris è l’Auto dell’anno 2021.

Selezionata da una giuria di 59 giornalisti del settore automotive provenienti da tutta Europa, la quarta generazione di Yaris riceve il premio 21 anni dopo il primo riconoscimento ricevuto nel 2000 dall’innovativa Yaris di prima generazione. Dalla prima generazione, la Yaris è stata sempre inclusa dalla giuria nella rosa delle candidate al premio. La giuria ha elogiato la tecnologia ibrida di Yaris per la sua guida fluida, le basse emissioni e l’accessibilità, illustrando le motivazioni che spingono oltre l’80% degli acquirenti di Yaris a scegliere la tecnologia Full Hybrid. Yaris è stata anche premiata per il suo design, le prestazioni dinamiche e la sicurezza ai vertici della categoria. Inoltre, la giuria dell’Auto dell’anno ha particolarmente apprezzato il successo di Toyota nel riaccendere in Europa la passione per le auto sportive, con il lancio della GR Yaris. Oltretutto, il premio di Auto dell’anno 2021 arriva a pochi giorni dalla nomina, per la prima volta, della nuova Yaris come l’auto più venduta in Europa, segno chiaro che i clienti europei sono d’accordo con la giuria!

“Ricevere questo premio è un grande onore per Toyota e desidero ringraziare la giuria per la considerazione e il riconoscimento. Vorrei anche cogliere questa opportunità per sottolineare la passione con la quale i nostri team di sviluppo in Europa e Giappone svolgono il proprio lavoro. Questa è la Yaris migliore di sempre e, proprio come nelle aspettative di Akio Toyoda, sta regalando sorrisi ai nostri clienti” ha dichiarato Matt Harrison, Executive Vice President di Toyota Motor Europe. Toyota è stata premiata tre volte come Auto dell’anno: Yaris nel 2000, Prius nel 2005 e quest’anno Yaris alza di nuovo il trofeo.

