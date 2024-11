Tpl: domani sciopero di 24 ore, a Napoli Eav non prevede fasce di garanzia

Stop di 24 ore e, in alcuni casi come Eav, senza fascia di garanzia. Così Napoli aderisce domani allo sciopero indetto dai sindacati per denunciare l’assenza di un incremento del fondo nazionale per il trasporto pubblico e per chiedere un rinnovo del contratto collettivo del settore. Sono annunciati disagi per metropolitane, funicolari e bus. Al momento l’Ente Autonomo Volturno (Eav, che gestisce i mezzi che collegano Napoli alla provincia, sia Nord che Sud, all’area Vesuviana e alla Penisola Sorrentina, come Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana) non ha comunicato le fasce di garanzia, mentre per la Linea 1 della metropolitana, gestita da Anm, saranno aperte soltanto quattro stazioni, garantendo solo la tratta Policlinico-Garibaldi: previste quindi le fermate nelle stazioni di Policlinico (prima alle 6.35, ultima alle 9.15, mentre nel pomeriggio la prima è alle 17.05 e l’ultima alle 19.45), Rione Alto, Municipio e Garibaldi (la prima mattutina alle 7.10, l’ultima alle 9.50, poi nel pomeriggio la prima alle 17.40 e l’ultima alle 20.20). Il servizio sarà garantito soltanto nella fascia oraria mattutina e in quella pomeridiana. Sulla Linea 6, mezzi in azione soltanto di mattina nelle stazioni di Mostra (prima partenza alle 7.16, ultima alle 8.40), Mergellina e Municipio (prima alle 7.36, ultima alle 9). Per quanto riguarda autobus e funicolari – servizi gestiti dall’Anm – c’è stata la comunicazione di fasce di garanzia, assicurando il servizio solo di alcune linee. Per gli autobus: Alibus; 116; 130; 151; 175; 196; 254; 412; 421; R2; R5. Il servizio sarà garantito tra le 6 e le 9, poi tra le 17 e le 20. Sulle funicolari: solo corse dirette, da capolinea a capolinea, senza stop intermedi, per quella Centrale e di Montesanto.