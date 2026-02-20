Tra Croce, Gentile e Laterza: si presenta il primo volume dell’inventario dell’Archivio Nicolini

Lunedì 23 febbraio, alle ore 16.00, nella Sala Catasto dell’Archivio di Stato di Napoli (piazzetta del Grande Archivio 5), sarà presentato il primo volume dell’”Inventario dell’Archivio Nicolini” (Istituto italiano per gli studi storici – Il Mulino, 2025).

Il volume inaugura un lavoro di riordino e descrizione analitica di un fondo documentario di grande rilievo per la storia culturale italiana del Novecento. L’Archivio Nicolini, donato all’Istituto italiano per gli studi storici nel 1985, restituisce la trama fitta di relazioni intellettuali costruite dalla famiglia Nicolini e rappresenta, di fatto, il riflesso di una stagione culturale oggi lontana.

Le carte di Fausto e Nicola Nicolini

Questo primo volume contiene l’inventario analitico delle lettere e delle carte di lavoro di Fausto Nicolini e del figlio Nicola Nicolini.

Fausto Nicolini fu il primo biografo di Benedetto Croce, che lo incoraggiò a dedicarsi agli studi eruditi e filologici a partire dalle carte dei Galiani, conservate dalla famiglia Nicolini fin dal 1806. Di particolare valore è il carteggio con Giovanni Laterza, che integra quello dell’editore con Croce, e quello con Giovanni Gentile, con cui Nicolini mantenne rapporti costanti anche dopo la rottura tra Gentile e Croce.

L’attività scientifica di Nicola Nicolini emerge invece dalle sue carte di lavoro: prime stesure di studi, ampi schedari di fonti edite e inedite e un fitto carteggio che copre l’arco temporale 1915-1976. Tra i corrispondenti figurano, oltre al padre e al fratello Benedetto, Giovanni Gentile, Giuseppe Ceci, Giorgio E. Ferrari, Benedetto e Federico Gentile, Walter Maturi ed Ernesto Sestan.

La presentazione

Dopo i saluti di Ferdinando Salemme per l’Archivio di Stato di Napoli, Gabriele Capone per la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania e Orazio Abbamonte per l’Istituto italiano per gli studi storici, l’ingente patrimonio dell’Archivio Nicolini sarà illustrato alla presenza del curatore del volume Stefano Palmieri.

Interverranno inoltre Vittoria Fiorelli ed Emma Giammattei dell’Università Suor Orsola Benincasa e Lorenzo Terzi dell’Archivio di Stato di Avellino.

Per informazioni: www.iiss.it – mattioli@iiss.it