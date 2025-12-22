Tra guerra e manovra, un Natale senza pace

Inizia oggi la settimana di Natale, quella che, nell’immaginario collettivo, dovrebbe essere vissuta dall’Umanità con serenità insieme agli affetti più cari. Federico Fellini, da dove si trova, commenterebbe quella affermazione idilliaca ma fuori tempo, seppure con il verbo al condizionale: “Sogna pagliaz!”. E chi potrebbe smentirlo? Mentre il mondo vorrebbe accingersi a trascorrerla in ogni sua parte secondo i rituali e le usanze laiche e religiose ripetute in ognuno di quei luoghi in maniera diversa, anche se per quanto riguarda le sole sfumature, la Storia, nel caso in specie la Cronaca, ha già negato “l’autorizzazione a procedere”. L’aveva concessa invece in buona parte degli anni trascorsi, comunque prima della pandemia. La natività più volte è avvenuta in piena guerra e non solo nel passato recente. Quindi il pensiero di Giambattista Vico (corsi e ricorsi storici) gioca in casa, in quanto il sud della penisola e le altre componenti della UE posizionate sulle sponde del Mar Mediterraneo, ospitano basi Nato, dove i militari hanno le armi in resta, pronte a obbedire agli ordini superiori senza esitazioni. Al contrario dei cammelli dei Re Magi che se la prendono con comodo, tanto per l’ Epifania c’è tempo, gli aerei armati e pronti a decollare in ogni momento, parcheggiati sulle piste di ognuna di quelle basi, danno l’idea che i loro piloti non aspettino altro che l’ordine di alzarsi in volo. Basterebbe solo questa considerazione per far sparire dalla faccia di chiunque ogni traccia di sorriso, ma a dare forza a quell’effetto, per gli italiani c’è dell’altro. Anche quest’anno chi governa il Paese arriverà, se riuscirà, a inviare il documento della Manovra Economico Finanziaria dell’anno a Bruxelles all’ultimo minuto utile. Sono tanti i provvedimenti da approvare che tengono in ansia i connazionali, gli stessi che scalpitano perché sono ormai al limite dell’esasperazione! E, ancora più drammatico se non addirittura tragico, sarebbe ritrovarsi l’anno prossimo in condizioni simili se non peggiori. Letto e sottoscritto, non pertanto approvato.