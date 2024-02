Tra i 30 “eroi”di Mattarella i due 70 enni napoletani che hanno fondato la scuola calcio di Scampia

Sono in tutto trenta i nuovi ‘eroi’ civili insigniti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. Tutti cittadine e cittadini che si sono distinti per attivita’ volte a contrastare la violenza di genere, per un’imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilita’, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarieta’, per la scelta di una vita come volontario, per attivita’ in favore dell’inclusione sociale, della legalita’, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Tra le curiosita’, c’e’ lo chef stellato che abbandona la sua attivita’ a favore dei disabili. L‘anziana signora calabrese che si e’ prodigata nell’aiuto ai migranti sfuggiti al naufragio di Cutro e offrendo una dignitosa sepoltura alle vittime. Il piu’ giovane, Leonardo, 25 anni, costretto sulla sedia a rotelle, che ha pronunciato un discorso motivazionale diventato virale in rete. E la piu’ anziana, Licia di 88 anni, che offre da tempo la sua esperienza di insegnante a sostegno dei detenuti. Fino alla scuola calcio nel disagiato quartiere di Scampia a Napoli, e all’aiuto nei confronti delle donne vittime di violenza.

Il Presidente Mattarella ha individuato, fra i tanti esempi presenti nella societa’ civile, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Tra le ‘curiosita”, l’onorificienza a Nicola Di Lena, 42 anni, Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana “Per aver avviato un’attivita’ imprenditoriale etica volta ad includere persone con differenti disabilita’”. Nicola, dopo una brillante esperienza di chef in un ristorante stellato, ha deciso di rientrare nella sua terra dove ha fondato una pasticceria che offre lavoro a persone vittime di violenza o con disabilita’. E il riconoscimento a Nicolina Parisi, 82 anni, Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “Per rappresentare lo spirito di solidarieta’ mostrato dalla popolazione calabrese nell’offrire un aiuto dopo il terribile naufragio di Cutro”. Ha subito offerto la propria disponibilita’ ad accogliere nella tomba di famiglia le salme dei migranti deceduti dopo il naufragio di Cutro. Poi Antonio Piccolo, 74 anni e Carlo Sagliocco, 71 anni, Commendatori dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “per aver offerto, attraverso la fondazione di una Scuola Calcio, un posto dove i giovani di Scampia si possano ritrovare e promuovere iniziative sociali”. Antonio e Carlo da molti anni gestiscono una Scuola Calcio nel quartiere Scampia di Napoli dove offrono ai ragazzi la possibilita’ di condividere il gioco e iniziative sociali e culturali. E Sarah Sclauzero, 51 anni, Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “Per affrontare con competenza il tema dell’aiuto alle persone vittime di violenza”. Sarah con altre donne ha fondato il centro antiviolenza Aps “Me.Dea”, Onlus con la finalita’ di formare le persone alla non violenza in tutte le sue manifestazioni. Il piu’ giovane tra gli ‘eroi’ e’ Leonardo Lotto, 25 anni, Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “Per aver con un messaggio raccontato il suo necessario cambio di vita e l’importanza del valore della liberta’ e di chi ha lottato per garantirla”. A seguito di un recente incidente che lo costringe sulla sedia a rotelle si e’ laureato e ha conseguito un Master al termine del quale ha pronunciato un discorso motivazionale diventato virale in rete. Mentre tra gli insigniti c’e’ anche Licia Baldi, 88 anni, Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana: “Per il suo costante impegno in attivita’ educative e di assistenza ai detenuti nella Casa di reclusione di Porto Azzurro”. Offre da anni la sua esperienza di insegnante a sostegno dei detenuti ristretti nel carcere del territorio e ha contribuito fattivamente alla realizzazione del plesso scolastico all’interno della stessa casa circondariale.