Tra i molteplici effetti dei dazi non sottovalutare quelli indiretti

Dopo lo scambio di proposte già affinate tra una delegazione della UE e un’altra degli USA avvenuta nei giorni scorsi in Svizzera sulle percentuali dei dazi da applicare, si può azzardare l’ipotesi che esista buone probabilità che Trump le accetti. Solo così gli addetti ai lavori potranno sostituire le ansie da incertezza con l’angoscia per l’approvazione di una pratica non facilmente decrittabile. Tale è quella di imporre dazi “vicendevoli” di pari entità percentuale -15% – sui prodotti compravenduti tra le molteplici realtà sociopolitiche e gli USA Ciò porta a pensare allo sconforto in cui sono già caduti, li dove si trovano o manca poco perché ciò accada, personaggi dello spessore di Einaudi, Keynes e altri, alcuni di loro ancora in questo mondo. I termini adoperati per descrivere in maniera pseudo tecnica le operazioni legate alle decisioni innanzi riportate, sono state oggetto di una tavola rotonda nella locale sede della Coltivatori Diretti. Uno dei past president ha invitato i convenuti a chiamare ogni cosa con il proprio nome. Quindi tutti i presenti hanno apprezzato quel chiarimento e convertito il termine dazio con ” manipolazione arbitraria dei prezzl”

a tutto tondo. Ciò ha portato a due pesanti storture, la prima che quegli orpelli non sono condizionati sic et simpliciter dai mercati, mentre la seconda equivarrebbe a traghettare un sistema socioeconomico per renderlo operativo sostanzialmente nella produzione in regime di prezzi imposti. Tutto ciò è solo un accenno da lontano a quanto di dannoso l’ipotesi dissennata dell’introduzione dei dazi omnibus apporterebbe. In effetti nessun paese o quasi ha addossato l’accresciuta crisi economica alla mancanza di quel tipo di prelievo fiscale.

Esso sarà di disturbo della corretta azione dei mercati concorrenziali: e pensare che proprio gli USA sono stati da sempre l’arena di confronto delle produzioni provenienti da mercati liberi, quindi dove regna la concorrenza. Quello appena descritto è solo il più evidente dei disastri a cui condurrà quella strategia. Intanto fin d’ora, tempo ancora sospeso, si fanno avanti manifestazioni chiare e forti legate a quella situazione. La BCE, coinvolta per la gestione della finanza che ruota intorno alla produzione europea, quindi quantificabile in euro, ha riunito ieri il suo consiglio per determinare il nuovo costo della divisa europea, alla luce di quanto sta succedendo a Washington. Dopo otto sedute consecutive al ribasso in un anno, la presidente Lagarde si è concessa una pausa di riflessione, lasciando il tasso dell”euro e i suoi annessi e connessi, del tutto invariati.

Nel frattempo l’attività economica occidentale ha fiutato l’aria e vuole seguire gli sviluppi di quella situazione prima di decidere per un periodo di lunghezza media. Quindi si rischia di rimanere Impantanati. Questo è solo l’inizio, e già basterebbe e avanzerebbe. Molte cose portano a credere che non sarà proprio così. Chi vivrà, vedrà, o almeno questo é quanto si spera.