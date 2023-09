Tra i potenti del mondo non c’è limite alla presunzione e alla incapacità di fare autocritica

Oltre al Forum organizzato ogni anno dallo Studio Ambrosetti di Milano, un altro sodalizio dello stesso livello fa riferimento al Paese, pur avendo la sua sede a Winthertur, in Svizzera. Esso è noto al mondo come Club of Rome, ma è conosciuto anche come il Club di Roma, città dove, negli anno ’60, fu fondato. È questo stesso un pensatoio di altissimo livello e con la visuale a tutto campo, a trecentosessanta gradi per la precisione. I suoi appartenenti, di formazione diversa ma tutti espressioni altissime del pensiero libero e razionale, provengono da ogni angolo del mondo dove la democrazia venga intesa nel suo corretto significato. Quindi chi si occupa di tentare di guardare oltre il naso i destini del mondo, sono menti pensanti libere, cioè non condizionate da niente e da nessuno se non dalla loro eccellente preparazione. Sasso nello stagno e non lanciato da un Pierino che come attività staziona almeno 12 ore su 24 sulla soglia del Bar Centrale del villaggio. Quel, anzi quegli, inerti lapidei, cominciano a essere lanciati con frequenza sempre crescente da personaggi qualificati, soprattutto che provvedono da sempre con l’impegno personale al soddisfacimento dei bisogni propri e di quanti fanno riferimento a loro, senza aspettarsi che il necessario arrivi, come per miracolo, dal cielo o…giù di lì. Ritornando immediatamente ai protagonisti ufficiali, i politici di professione e quelli mesterianti, qualcuno a caso conosce veramente gli studi che quei personaggi hanno portato a termine, se mai fosse successo, nonchè le loro preparazioni specifiche (?) chs li legittimi a poter sedere adeguatamente sulla poltrona dell’ Ufficio, la stessa espugnata con ogni mezzo legittimo e anche il suo contrario ? Allo stato la risposta è un no categorico, nentre precedentemente molte volte è stata la conditio sine qua non fosse permesso loro di giocare legittimamente il proprio ruolo. Per gli italiani è bene soprassedere: molti dei leaders, meteore scialbe e evanescenti del firmamento della politica si sono aperti e subito richiusi buchi neri che li hanno letteralmente e incontrovertibilmente ingoiati. Tra gli allevatori di bestiame, in casi del genere si dice che i capi che hanno quelle caratteristiche vanno portati al pascolo e quindi a stretto giro stabulati di nuovo: non sopporterrebbero di rimanere un giorno intero all’ aperto. E tanto resta poca cosa rispetto a quanto accade ancora oggi in paesi dove di democratico e quindi realmente verificabile c’è meno di niente. Al di là dei titoli autoattribuitisi, il mondo sa poco o niente di dettagliato sul livello, almeno quello teorico, della quantitá di rudimenti dell’ arte di governare che dovrebbero essere in possesso del russo Putin, del cinese XI, dell’ indiano Modi e di ancora tanti altri improbabili primi attori, meglio sedicenti tali. Anche se in tutte le attività umane sono presenti situazioni con molte analogie, come le sorti del mondo possano orientarsi verso la normalità al momento non è nemmeno in mente dei. Quanto XI sta maldestramente tentando di attuare per l’economia cinese, ricorda l’ operare del falso chirurgo estetico italiano scivolato sulla rimozione malriuscita di una ruga, dopo diversi anni di (dis) onorato servizio.Con una differenza non di poco: una ruga mal trattata lascia il tempo che trova e generalmente non muore nessuno. Quando invece, torna a essere di aiuto quanto accade nei campi, il Presidente XI è facilmente equiparabile a quel pastore che cerca di prendere tempo con il gregge, non avendo cosa dare a esso da mangiare. Per la circostanza ha deciso di improvvisarsi cantante, purtroppo invano: il gregge continua a deperire. Questi fatti ricordano da vicino l’episodio del film “47, morto che parla”, in cui Totò chiede al domestico come sia morto il suo cavallo. Alla risposta di quello che fu un maggiordomo, cioè che la povera bestia da giorni non aveva più ricevuto cibo, il nobile decaduto, nonchè squattrinato, risponde serio che era un vero peccato. Ciò in quanto, proprio ora che quell’equino aveva quasi imparato a nutrirsi di acqua per sopravvivere. In tanto tempo, più di settanta anni dall’ uscita di quel film nelle sale, per qualcuno il modo per tentare di uscire dalle secche ancora non è cambiato sostanzialmente..