“Tra la carne e il cielo tour”: l’Africa incontra i Beatles nel suono di Mario Venuti

“TRA LA CARNE E IL CIELO TOUR” il un nuovo progetto live di MARIO VENUTI.

Dopo il tour nei club e teatri di tutta Italia, in cui ha celebrato il doppio traguardo dei suoi 60 anni e i 40 anni di carriera, Venuti riparte con un nuovo progetto che prende il nome dall’undicesimo album di inediti uscito il 19 aprile 2024 e prodotto da Microclima e approda sabato 10 maggio alle 21 al Teatro Summarte Somma Vesuviana (via Roma 15).

Sul palco una nuova formazione: Mario Venuti chitarra e voce, Peppe Milia e Giuseppe Nasello alle chitarre, Eusebio Gentulio al basso, Franco Barresi alla batteria e Gabriel Prado alle percussioni.

“Quando mi chiedono – dice Venuti – se penso prima le parole o la musica io rispondo che penso prima il suono. Poi il resto viene da sé. Lo stesso vale per un concerto. La scaletta nasce in conseguenza al sound che ho in mente. Per questo nuovo spettacolo mi risuonano nelle orecchie le percussioni che sanno di Africa e Brasile assieme alle chitarre elettriche che sanno di Beatles, di Talking Heads. Le canzoni, anche quelle mie più popolari, dovranno adattarsi a questo sound e allora sarà un bel viaggio, una scoperta di quella materia sempre viva che sono le canzoni”

Con questo concerto, il pubblico avrà l’opportunità di riscoprire i grandi successi che hanno definito la carriera dell’artista, e di apprezzare i brani tratti dal suo ultimo album: da Napoli-Bahia, il primo singolo uscito a maggio del 2023 a Degrado, l’ultimo brano che ha accompagnato l’uscita del nuovo disco