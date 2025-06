Tra l’Occidente e l’Oriente l’esperienza cognitiva di un lavoro Fao a Pechino nel 1989. Pezzi della comunicazione ieri e oggi

Ieri 4 giugno è stato ricordato l’anniversario della rivolta filoccidentale dei cinesi a pochi mesi da un visita di Kruscev tendente a creare una sorte comune che doveva portare ad una accelerazione, assieme all’Unione sovietica dell’abbattimento del Muro di Berlino

Tra le rievocazioni scritte e filmate, campionate della stampa delle grani Agenzie e giornali propongo le seguenti: l’ANSA(1) (qui), ANSA(2) (qui), Corriere.it (qui), HUFFINGTON POST Italia (qui), Avvenire (qui) ALANEWS(qui) AMNESTY (qui) . Tutte queste almeno vanno citate, per saper cogliere la dura attualità reale e simbolica del trascinamento di quella questione dei blocchi Est Ovest che fu vissuta allora e ciò che cosa stanno provocando nel nostro animo le letture e gli audiovisivi che ascoltiamo, e vediamo continuamente. Oggi, nel pomeriggio, ne parlavamo al Bar Fontana di Piazza Ferrovia di Castellammare di Stabia, con Gaetano ed un gruppo di anziani attirati da tanto interesse all’argomento, apprezzando Il testo riportato nel giornale locale Metropolis, in questo momento in cui esso dedica spazio prevalente alle disfunzioni dei consessi civici del napoletano e della regione campana, e, nel contesto del “parlare d’altro”, tra un biscottino ed un caffè, ho riferito della mia story telling esperienziale cognitiva raccontata in una riunione del Rotary qualche giorno dopo la mia evacuazione da Pechino (qui).

Il pezzo di ieri 4 giugno 2025 di Metropolis: “Il 4 giugno del 1989 la protesta di piazza di Pechino viene soffocata” – Così procede Metropolis “Una serie di manifestazioni popolari di massa ebbero luogo a Pechino dal 15 aprile al 4 giugno 1989 e culminarono nel massacro di piazza Tienanmen, quando l’esercito cinese apri il fuoco contro dimostranti con fucili d’assalto e carri armati. La stima dei morti varia da parecchie centinaia a parecchie migliaia, con migliaia di feriti. Le proteste videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. Il simbolo forse più noto della rivolta è il Rivoltoso Sconosciuto, uno studente che solo e disarmato si parò davanti a una colonna di carri armati per fermarli. Le fotografie che lo ritraggono sono diventate celebri in tutto il mondo. Nonostante l’esito drammatico e un numero complessivo di vittime (morti, feriti e arrestati) ancora oggi incerto, la protesta diede modo all’estero di conoscere la repressione del governo cinese in tema di diritti umani e libertà di espressione solo dopo anni. Inoltre, gli eventi in Cina infervorarono ancor di più gli animi dei manifestanti europei, dando nuovo slancio alle rivolte contro i regimi dell’Urss e degli altri Stati del Blocco orientale che avrebbero portato alla caduta del muro di Berlino alla dissoluzione dell’Unione sovietica che segna la fine della guerra fredda nel 1991” (da Metropolis).