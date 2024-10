Tra mandala tibetani e corone borboniche: proseguono i laboratori educativi alla Reggia di Caserta

Proseguono alla Reggia di Caserta, anche nell’ultimo fine settimana di ottobre, i laboratori per bambini organizzati da Opera Laboratori. Sabato 26 ottobre, alle ore 11, si legge in una nota,”i partecipanti saranno impegnati nella realizzazione di una vera e propria opera di land art attraverso la creazione di figure mandaliche utilizzando materiali naturali (bastoncini, rametti, fiori, sassi, pigne). Ispirandosi agli antichi Mandala dei monaci tibetani, legati alla simbologia cosmica, le famiglie coinvolte realizzeranno, all’ombra della Castelluccia, un mandala, sintesi perfetta dell’autunno”. L’appuntamento ha per titolo, appunto, “Un mandala per autunno”. “Di che colore è l’autunno? Scopriamolo insieme – scrivono gli organizzatori – in questo percorso fatto di vibranti emozioni, durante il quale saremo accarezzati dai tiepidi e timidi raggi della stagione, rapiti dalle mille sfumature del sole. La passeggiata nel bosco sarà condotta all’insegna poetica di questa meravigliosa stagione fatta di calde tonalità giallo ocra”.

Il laboratorio di domenica 27 ottobre avrà per titolo “Il mistero della corona perduta”. Che fine ha fatto la corona del Re? I partecipanti dovranno provare a scoprirlo insieme attraverso una divertente narrazione che li porterà alla scoperta della mostra “La Corona di Re Carlo di Borbone”. In seguito i piccoli visitatori si potranno cimentare nella realizzazione di una preziosa e regale corona di carta.

I laboratori avranno una durata di circa 90 minuti, saranno attivati con un minimo di 5 partecipanti e prevedono un massimo di 10 partecipanti. Le iscrizioni sono aperte dal lunedì al venerdì (nuove date in aggiornamento). Costo per bambino di 8 euro (auricolari e diritto di prenotazione inclusi). Per prenotare inviare una mail a caserta@operalaboratori.com o contattare il numero di telefono +39 0823 448084/324185. I piccoli visitatori potranno partecipare da soli oppure accompagnati dai propri genitori. Tutti i partecipanti e accompagnatori devono essere muniti di regolare biglietto di ingresso al Museo: i minori di anni 18 hanno diritto al ticket di accesso gratuito al Museo. Partenza dallo spazio info point (Cancello centrale di piazza Carlo di Borbone).