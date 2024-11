Tra natura e uomo un duello impari. Eventi estremi, la parola agli specialisti

Non si può lasciare senza un approccio, seppur minimo, il disastro provocato dalla natura che si ribella. Non solo per aggiungere a voce bassa che l’Italia, per vicende del genere, in Europa non è sola ma per completare, questa volta con un tono normale, che il problema va affrontato e risolto dalla UE prima di cercare di terminare la corsa da soli. Pertanto, fermo restante l’impegno di lavorare insieme tutti i paesi, non solo quelli della UE, dovrà essere tenuto sempre ben presente che lo spirito del pianeta, Madre Natura, talvolta deve operare da matrigna non per sua scelta, ma perché idealmente una serie di equazioni collegate tra di loro a livello di sistema, finisce per imporre ai componenti della stessa di fare, fino in fondo, il lavoro che a essi compete. Su questo processo finora l’uomo non è stato in grado di esercitare nessuna influenza o poco più. La breve sintesi sin qui accennata è comunque fuori del gioco per quanto concerne lo studio di quei fenomeni e l’impegno al fine di limitarne gli effetti indesiderati: il gap che intercorre tra la potenza della natura e quella della mente umana non ha alcuna chance di poter assistere al suo pareggio. È bene pertanto che a occuparsi dell’argomento siano soprattutto gli specialisti e non dovrà mancare a essi niente di quanto possa essere necessario allo scopo per alcun motivo. Un gruppetto di raccoglitori di olive che stava andando al lavoro annuì sulla validità di tale ragionamento che traeva per tanto conforto anche dal basso. Sarebbe molto difficile, al limite del credibile, venire a sapere che una cantata a più voci in uno qualsiasi degli altri settori che animano la produzione del Paese, commuova a tal punto gli animi di quanti sono coinvolti per iniziare a operare fattivamente per risalire la china. Vadano via con il vento le affermazioni che seguono, ma bisogna ammettere che il Paese, non da ieri, nelle scelte di ogni genere che lo condizionano, quelle strategiche in specie, è fortemente assoggettato al gruppo FIAT. Interviene a questo punto l’attivazione di un potente spartiacque: cosa era quel marchio in mano alla famiglia Agnelli, altra da un pò di tempo è la gestione dell’eredità proveniente dal Senatore Senior, il fondatore, occupato all’inizio del secolo scorso in agricoltura che iniziò un’ avventura tutta piemontese, la realizzazione di veicoli a motore, prima per gli italiani poi per molte altre persone sparsr quasi ovunque nel mondo. È passato più di un secolo da allora e quella che fu la Fabbrica Italiana Automobili Torino con sede in quella città è ora Stellantis con sede a Parigi. Intanto gli eredi di terza generazione, gli Elkann, dell’Avvocato Agnelli non sanno cosa altro inventarsi per far scendere ancor più il gradimento di quel marchio all’utenza. Se ciò non è già sufficiente, è importante che italiani e non sappiano che John Elkann, nipote prescelto dell’ Avvocato, si è messo muro contro muro verso il Parlamento Nazione Italiano, arrivando a disertare incontri di lavoro creati secondo le sue esigenze (?) e disdettati a stretto giro se non proprio disertato. Si sa che la classe non é acqua e o la si ha o è impossibile procurarsela.Nel caso della famiglia Elkann Agnelli (tanto nomine) ciò che evidentemente manca, anche alla generazione che li ha preceduti, è il saper trattare con chiunque. Il ricatto poi, anche se perpetrato sotto mentite spoglie, sta denotando una caduta di stile dell’intero CDA di quella azienda che mai si sarebbe potuto solo immaginare. La vicenda sta diventando sempre più incresciosa: fonti attendibili riferiscono di forti ritardi dei pagamenti ai fornitori. In altri tempi, neppure molto lontani, i dipendenti a questo passaggio avrebbero invitato l’intero CDA di Stellantis a “scendere da cavallo”, ossia a dimettersi. E poi, avrebbero chiesto buona parte degli azionisti, che si farà ? Dai loro soliti posti a sedere in sala mensa, Cipputi avrebbe detto con pacatezza a un più che preoccupato Ghinazzi: “una cosa per volta. A fare tanto senza riflettere, ecco dove si arriva”.