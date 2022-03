Tra pandemia e politica la dura sfida per la vita

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 22 marzo all’interno della rubrica “Spigolature”.

di Ermanno Corsi

Non c’è notte tanto lunga da poter impedire al “nuovo giorno” di sorgere. Una variante dello scrittore brasiliano Paulo Coelho parla di “nuovo sole”, mentre Rocco Scotellaro, poeta meridionalista nativo di Tricarico, ama pensare che solo “l’alba è sempre nuova”. Si tratti di giorno, sole o alba, l’aggettivo che fa piacere veder ricorrere nelle tre espressioni è “nuovo”. Ora che abbiamo trascorso due anni pieni nel tunnel della drammatica emergenza sanitaria, e ne stiamo lentamente uscendo, cerchiamo di immaginare cosa potremo rivedere di “nuovo”, tra pandemia e politica, per quello che concerne la nostra estenuante sfida per la vita.

LA VIRULENZA DEL MALE. Il 18 marzo del 2020 i morti da Covid erano già, nelle 20 regioni italiane, 2978.Da allora un terrificante crescendo. Due anni dopo (18 marzo 2022), abbiamo celebrato la Giornata nazionale in memoria con un carico di 157.442 vittime. Cosa resta “inciso in noi” lo ha detto -con sorvegliata ma intensa commozione- il presidente Mattarella quando ha parlato di “una immagine, quella dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le vittime falciate da un virus allora ancora sconosciuto, che racchiudeva il dramma dell’intera pandemia”. Per questo “alla memoria delle vittime ci inchiniamo”, mentre “nel dolore dei loro familiari si riconosce l’intera comunità nazionale”.

ALLARME SEMPRE PIU’ FORTE. Anche la Campania ha vissuto il terrore della pandemia più acuta con ampie zone rosse nei suoi 550 comuni, cominciando dall’area napoletana più densamente “antropizzata”. Alternanti i passaggi dal bianco al giallo col rischio incombente di precipitare nel rosso più “acceso”. Dalle vittime delle prime settimane si è giunti a 9.928 nel “Giorno della memoria”. L’apparato sanitario ha retto all’aggressività del male fronteggiando 1 milione e 300 mila contagi con più di 14 milioni di tamponi e un alto numero di terapie intensive. Una recrudescenza (quarta o quinta ondata?), non viene esclusa, ma le difese sono ora meglio collaudate. Ricorrente e imperioso il richiamo ai campani del presidente De Luca a non considerarsi tutti in “libera uscita”.

FERITE VECCHIE E NUOVE. La sanità pubblica resiste mentre il corpo sociale della Campania è attraversato da pesanti sofferenze e patologie. Consistente il calo demografico: da 5 milioni e 625 mila, in due anni e mezzo i residenti sono adesso 88 mila in meno. E’ vero che, da un certo tempo, “si muore di più e si nasce di meno”, ma Enrica Amaturo, sociologa della Federico II, pensa ai giovani che non hanno lavoro e prospettive, costretti a vivere altrove. Solo a Napoli, scesa a 922mila abitanti, in un anno “spariti” in 27 mila. Ci si aggrappa di nuovo al “fuitavenne” di eduardiana memoria? Oppure tra corsi e ricorsi storici è sempre il peggio che non va mai via? Anche lo sfogo di Eduardo non era, peraltro, una “improvvisazione” (legata a una avversa congiuntura), visto che lo stesso Francesco Petrarca, dopo un suo soggiorno trecentesco, affermò sconsolato che l’unico destino possibile era, a Napoli, quello di ”andare via, scappare il più lontano possibile, senza mai voltarsi indietro”.

POLITICA INAFFIDABILE. E’ questo il terreno, o “ventre molle”, che più preoccupa. La Regione è attraversata da nocive fibrillazioni dovute anche alla non nascosta ambizione del governatore De Luca proteso alla conquista del terzo mandato (in arrivo una legge regionale ad hoc?). Senza contare la ribellione al “sistema di potere” (posti, privilegi, arricchimenti) che da Salerno si punta a estendere a Napoli. Per questo storici esponenti della Sinistra, come Isaia Sales, hanno chiesto al segretario Pd Enrico Letta di mettere fuori gioco “un dittatore seriale” colpevole di aver instaurato “un autocratico regime”.

NAPOLI E I SUOI DOLORI. L’assessore al Bilancio Baretta sente sul collo l’amaro fiato dei 5 miliardi accumulati in perdita per cui, senza i primi 100 milioni d’anticipo sul miliardo e 3 promesso dal Governo, il default comunale non lo scongiura nessuno. Nè è più praticabile il furbesco gioco, finora fatto, di considerare come attivi “crediti finti”, del tutto non esigibili. Le campane delle 250 chiese napoletane non suonano certamente a gloria.