“Tra Peccato e Santità: l’Arte del Carnevale e della Quaresima”, racconti di arte, cibo e potere tra storia e tradizione

ARTEINDIRETTA, in collaborazione con IAV Club – In Arte Vesuvio, presenta martedì 17 febbraio alle ore 19:00 un incontro dal titolo: L’arte Presa per la Gola, Carnevale e Quaresima. Rapporti tra cibo e peccato, santità e potere, a cura di Fabiana Mendia, con letture di Mario Autore.

Per la prima volta arte, cibo e letteratura si intrecciano in un unico percorso creativo, in scena presso il polo artistico, culturale e d’intrattenimento IAV Club “In Arte Vesuvio” delle sorelle Andolfo, in via Nazario Sauro 23, Napoli.

La curatrice guiderà il pubblico in un racconto illustrato da opere d’arte, intrecciando storia dell’arte, storia della società e della vita materiale, evoluzione del gusto e tradizioni culinarie. Un viaggio coinvolgente pensato per studiosi, appassionati e curiosi, attraverso approfondimenti dinamici e suggestivi.

Il percorso prende avvio dal Carnevale, simbolo del rovesciamento periodico dell’ordine costituito, dell’estetica del licenzioso e della sospensione delle regole. Una festa che celebra il rinnovarsi del tempo, libera energie collettive e capovolge gerarchie e ruoli: servi e padroni, uomini e animali, maschile e femminile si confondono in un mondo “alla rovescia”, dove il vizio diventa felicità e la virtù sembra punita.

￼Un’analisi che porta alla luce ossessioni, simboli e tensioni di un’epoca di passaggio tra vecchio e nuovo, fino al momento di rigore e riflessione rappresentato dalla Quaresima, in un dialogo costante tra eccesso e penitenza.

Roma, Venezia e Napoli hanno storicamente celebrato il Carnevale coinvolgendo l’intera città. Attraverso letture di memorie storiche e letterarie, analisi di dipinti e racconti di antiche tradizioni gastronomiche, il pubblico riscoprirà rituali e immagini celebri come il “Combattimento tra Carnevale e Quaresima”, i “menu dei giorni di grasso” e quelli “di magro”, così come rappresentati anche da artisti francesi e fiamminghi.

Un viaggio appassionante nei luoghi simbolo della festa: a Roma, la corsa dei cavalli Barberi da Piazza del Popolo fino a Piazza Venezia; a Napoli, il grandioso Albero della Cuccagna allestito davanti al Palazzo Reale; a Venezia, la storica corrida del Giovedì Grasso davanti a Palazzo Ducale, alla presenza del Doge.

Teatri itineranti, fritture di strada, carri allegorici, mascherate, acrobati e feste notturne nei palazzi e nei teatri compongono una spettacolare messa in scena collettiva che affascinava cittadini e viaggiatori stranieri.

Al termine dell’incontro seguirà un menu a tema.

