Tra racconti e poesie una morte che restituisce la vita

di Piero Antonio Toma

Un libro di due autori, Alberto Libeccio e Giovanni Rivera. Il primo ha scritto due libri per i tipi Albatros nel 2021 L’orologio dalle lancette blu, e l’anno successivo “Sotto questi alberi – Storie di donne, entrambi prefati da Rivera; nel 2023 e nel 2024 ha ricevuto due premi per altrettanti racconti da parte del Concorso nazionale letterario della Confartigianato sul tema “Mille parole per una foto”. Rivera è stato un docente universitario; al suo attivo ha le seguenti pubblicazioni con valenza didattica: Vite, Racconti, Storie, Razzismo, Antisemitismo, Shoa, Possibilità di ricerca e di intervento della Psicologia sociale nel curriculum formativo dei giovani; ha, inoltre, curato la prefazione di Dalla Psicologia delle folle alla Psicologia sociale di Umberto Mendia; ha vinto il 17° premio letterario “Renato Fucini” ed ha a realizzato sceneggiatura e regia di alcuni spettacoli teatrali; collabora con il Centro Sociale “Giovanni Cena” tenendo incontri di lingua e letteratura napoletane.

In questo Canale Rosso curato da entrambi, ci sono 17 racconti e 8 poesie suddivisi in cinque raggruppamenti: Memorie, Dolori, Serenità, Distacchi, Implicazioni, più un premessa e un postfazione. Se il racconto viene considerato una forma di letteratura minore, si commette un errore perché si dimentica che fino a I Promessi sposi del Manzoni, il nostro Paese era noto nel mondo come la culla dei novellieri. L’incontro si apre con una testimonianza autobiografica della vita di un tempo lontano con la casa, la guerra, la pace. Poi via via seguono: tanti avvenimenti: le acute considerazioni sul fascino di una frontiera come crocevia di luoghi di occasioni tanto fantastiche quanto fugaci e un “redde rationem” con se stesso di ieri e di oggi, e di scontri ingiusti col padre fascista. Poi viene il turno dei delicati versi dedicati alla madre con la speranza che il suo ricordo “non passi col tempo”. E compiendo un altro passo c’imbattiamo con Gennaro con i suoi pentimenti per non aver aiutato Angela, la sua ragazza a non abortire. Ed ora a distanza di tanti anni ecco sua figlia partorire una bambina che si chiama proprio Angela e che lo induce a un pianto sommesso. In conclusione colpisce molto il diario di un amore che va e che viene. Un amore che restituisce la vita ma è anche capace di produrre la morte, i rimorsi, il pianto, il torturarsi sull’oggi e sul domani.

Canale Rosso, Alberto Libeccio e Giovanni Rivera, Guida editori, pag. 254, € 20