Tra stelle e sogni, Bcp in campo per il Santobono: raccolti 80 mila euro per la ricerca pediatrica

La prima edizione di “Tra stelle e sogni”, il gala solidale promosso e organizzato dalla Banca di credito popolare a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon, ha permesso di raccogliere 80 mila euro grazie al contributo di istituzioni, aziende, professionisti della sanità e cittadini che hanno scelto di aderire.

Tutto esaurito e oltre duecento partecipanti nella cornice di Villa Campolieto, a Ercolano. Tra i presenti il presidente della Banca di credito popolare Mauro Ascione, il direttore generale Mario Crosta, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il direttore generale dell’Aorn Santobono Pausilipon Rodolfo Conenna, il presidente della Fondazione Santobono Pausilipon Giovanni Siola, oltre a Gennaro Miranda e Roberto Chianese, presidente e direttore generale della Fondazione Ente Ville Vesuviane.

La serata ha visto il coinvolgimento di numerosi chef, pizzaioli e maestri pasticceri riuniti dallo chef Peppe Guida, che hanno curato il percorso gastronomico: Alessandro Lucassino, Alfonso Aquino, Antonio Di Martino, Antonio Giglio, Domenico Iavarone, Francesco Guida, Gianluca D’Agostino, Gianluca Pisacane, Lino Scarallo, Mariano Armonia, Nicola Pansa, Nino Di Costanzo, Pasquale Palamaro, Peppe Aversa, Salvatore Elefante, Salvatore Salvo, Ciro Poppella e Vincenzo Esposito.

Il programma ha incluso anche momenti musicali e di intrattenimento.

L’intero ricavato, comprensivo di una donazione aggiuntiva della Bcp, sarà destinato alla realizzazione del Laboratorio di ricerca in oncoematologia presso Palazzo Ravaschieri, infrastruttura strategica per lo sviluppo di attività cliniche e sperimentali dedicate alle patologie pediatriche oncologiche e rare. Il contributo sosterrà l’avanzamento della ricerca su nuovi trattamenti, il miglioramento delle cure e la creazione di una biobanca pediatrica.

“Ringrazio la Bcp per aver organizzato un evento che richiama l’attenzione su un tema per noi centrale. Le patologie oncologiche restano la principale causa di morte in età pediatrica e solo la ricerca può offrire risposte concrete”, ha dichiarato Giovanni Siola, presidente della Fondazione Santobono Pausilipon. “Sostenere la ricerca significa sostenere la vita e il futuro dei nostri bambini.”

“Una serata emozionante e un’occasione per promuovere un progetto che guarda al futuro dei bambini in cura e delle loro famiglie”, ha sottolineato Mauro Ascione, presidente della Bcp. “Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito.”

“Siamo particolarmente soddisfatti della risposta ricevuta e della presenza di imprese, clienti e partner che hanno scelto di affiancarci”, ha aggiunto Mario Crosta, direttore generale della Bcp. “È un segnale di responsabilità condivisa verso una causa che riguarda l’intero territorio.”

“Partecipare a questa iniziativa rafforza la nostra collaborazione con la Bcp e ci permette di sostenere una missione fondata sulla cura e sulla responsabilità verso la comunità”, ha affermato Niccolò Mola, esg & sustainability manager di Cofidis. “Anche un gesto di solidarietà può incidere sulla vita di un bambino, ed è per noi motivo di orgoglio.”

“Un ringraziamento speciale – si legge in una nota – va a tutte le realtà locali e nazionali che hanno contribuito alla realizzazione del gala: Cofidis (main partner), Accademia Iuad Napoli, Aga Costruzioni, Andromeda Rail, Anima Sgr, Ard-Italia, Athora, Bava srl, Caffè Barbaro, Casa D’Ambra, Cns Tech spa, Cool Type, Distillerie Aragonesi, EnergasQ8, Eurofish Napoli, Farmasave, Kidea, La Fabbrica della Pasta di Gragnano, Lillà Flowers, Masseria del Grano Gragnano, Miri spa, Pafin Leasing, Rdr spa, Riba Sud e Vesuvius Magma Gin”.