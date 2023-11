Tra storia e romanzo, Giovanni Taranto e Angelo Polimeno Bottai nel salotto di Nicola Ruocco

Gli Incontri di Valore, la seguitissima kermesse letteraria fondata da Nicola Ruocco a Pompei, entrano nel vivo del loro programma. In questi giorni sono giunti nel salotto culturale altri due ospiti di eccezione: il giornalista Giovanni Taranto, col nuovo romanzo “Mala Fede”, edito da Avagliano, ed il giornalista del Tg1 Angelo Polimeno Bottai, con il saggio storico “Mussolini io ti fermo” dedicato alla storia del nonno, edito da Guerini.

Un affezionato e attento pubblico ha assistito a due nuovi straordinari ospiti, invitati e condotti dal patron Nicola Ruocco, sui loro rispettivi nuovi libri, trattanti tematiche molto interessanti. Taranto è al terzo appuntamento di noir vesuviano, con protagonista il Capitano Mariani. Un romanzo giallo inquieto, appassionato e tenace, ironico e acuto, soprattutto umano, come afferma in post-fazione Carlo Lucarelli. Un giallo che esplora gli abissi del satanismo a Napoli e nel Vesuviano, e il rapporto distorto tra mafie e religione. Polimeno Bottai invece racconta nella sua nuovissima pubblicazione uscita pochi giorni fa, la vita rocambolesca di Giuseppe Bottai, gerarca tra i più importanti del Ventennio fascista. Una storia forse poco conosciuta, di un Giuseppe Bottai che si è battuto contro la violenza, la propaganda di regime, l’affiliazione al nazismo. Si è esposto in prima persona. Lo ha fatto, promuovendo l’ordine del giorno che, il 25 luglio del 1943, ha determinato la fine di Mussolini e del fascismo, andando anche a combattere al fronte da soldato semplice contro i nazisti.

“Due nuovi eccezionali ospiti che hanno subito colpito il cuore del pubblico. Al di là della profonda amicizia e stima che mi lega sia a Giovanni Taranto che ad Angelo Polimeno Bottai, i loro libri pur in contesti contenutistici diversi, hanno fatto vibrare temi molto significativ – commenta Nicola Ruocco -. Il Capitano Mariani, protagonista della trilogia scritta da Taranto, è un personaggio di una forza narrativa unica, che meriterebbe essere filmografato quanto prima. A Giovanni questo è il mio sincero augurio”. Su Polimeno Bottai invece “la vita del nonno Giuseppe, nel valore assoluto della Patria, riscrive pagine di storia e verità; un personaggio d’altri tempi che poteva cambiare il corso stesso della nostra storia”. Conclude Ruocco: “Oltre agli ospiti, un ringraziamento va anche al pubblico sempre vicino e numeroso al salotto Gli Incontri di Valore, che ogni volta, in un’ora di qualità come molti dicono, porta via un messaggio valoriale sempre stimolante”.

Proprio in questi giorni, intanto, Giovanni Taranto è stato protagonista col suo nuovo romanzo di un meeting al Senato sul contrasto alle Mafie, in cui oltre alla testimonianza con il suo lavoro editoriale ed il progetto Mariani, si è fatto messaggero anche di belle parole e apprezzamenti per gli Incontri di Valore.

Si entra intanto nel vivo della kermesse. I prossimi appuntamenti a calendario sono martedì 28 novembre con Ilaria Iacoviello, volto noto di SkyTg24, di cui è conduttrice; venerdì 1° dicembre con Mariangela Pira, importantissima giornalista economica, anche lei volto noto di SkyTg24, per giungere il 9 dicembre a Paolo Borzacchiello, oggi tra i massimi esperti di intelligenza linguistica.

Tutti gli eventi si svolgono presso l’Hotel Habita79 in Pompei, con ingresso libero al pubblico.