“Trace”, Pmi del settore turistico: incentivi per lo sviluppo sostenibile

Il progetto Trace – SMEs TRAnsition for a European Circular tourism Ecosystem, ha lanciato la nuova edizione della call a sostegno delle PMI nel settore turistico, in scadenza il 20 marzo 2025. Il programma TRACE offre un insieme di strumenti e servizi per aiutare le PMI turistiche a ridurre il proprio impatto ambientale e migliorare la resilienza economica. Le attività previste includono: analisi delle emissioni di gas serra (GHG) e sviluppo di strategie di sostenibilità, supporto alla certificazione ambientale (ad esempio, EU Ecolabel ed EMAS), monitoraggio degli indicatori di sostenibilità per valutare i progressi delle imprese, formazione e sviluppo delle competenze attraverso workshop, peer learning e visite di studio, supporto strategico e finanziario per implementare soluzioni innovative nel settore turistico.

Per essere ammissibili, le imprese devono essere PMI operanti nel settore turistico (alberghi, ristoranti, campeggi, noleggio veicoli, attività di intrattenimento, ecc.); essere legalmente costituite in Belgio, Cipro, Italia, Romania o Spagna; non avere condanne per frodi, irregolarità finanziarie o pratiche aziendali non etiche; non essere in procedura di fallimento o liquidazione.

Il programma Trace offre supporto alle PMI attraverso quattro fasi interconnesse: Capacity Building Support, formazione e sviluppo delle competenze per migliorare le strategie di sostenibilità delle imprese turistiche; Assess & Recommend, analisi e valutazione delle esigenze aziendali in ottica di sostenibilità e circolarità; Circular Business Direct Support, assistenza diretta per certificazioni ambientali, strategie di sviluppo sostenibile e modelli di business circolari; Financial Support, finanziamenti diretti fino a 7.200 euro per l’attuazione dei piani di sostenibilità sviluppati.

Oltre ai servizi di supporto, le PMI potranno ricevere contributi finanziari per la sostenibilità fino a 7.500 euro con fondi destinati a verifica delle strategie di sostenibilità e conformità alle normative europee, certificazioni ambientali e implementazione di metodologie per l’impronta ecologica (Product Environmental Footprint e Organisation Environmental Footprint), innovazione nel turismo sostenibile, con focus su digitalizzazione e gestione dei dati, sviluppo di strategie imprenditoriali sostenibili, per migliorare la competitività e l’offerta di servizi turistici.