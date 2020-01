Trade.com apre agli investimenti tematici

La piattaforma di trading Trade.com si espande per ampliare la propria offerta agli investitori

Ampliamento dell’offerta

TRADE.com amplia la propria offerta con una vasta gamma di prodotti volta a soddisfare diversi profili di investimento e diverse propensioni al rischio. La nuova offerta includerà prodotti del portafoglio tematico, offerta pubblica d’acquisto, accesso diretto al mercato e servizi di gestione patrimoniale attraverso la sua controllata.

Il CEO di Trade.com riporta la notizia affermando “Siamo determinati a offrire ai nostri clienti un approccio olistico agli investimenti, con molte scelte di investimento per soddisfare diversi profili di rischio, condizioni di mercato e dimensioni degli investimenti. Il nostro portafoglio tematico proprietario consente agli investitori di ottenere un’esposizione in una gamma di mercati verticali come l’intelligenza artificiale, la robotica, l’energia pulita e altro ancora.”

L’ampliamento dell’offerta è decisamente un fattore positivo. La possibilità di investire in un portafoglio azionario tematico è senz’altro un fattore interessante e poco comune.

Che cos’è esattamente un investimento tematico?

Come suggerisce il nome, l’investimento tematico è una strategia che cerca di allineare la selezione degli investimenti a determinati temi sociali, economici o a determinate industrie o temi verticali. Alcuni dei temi di investimento più diffusi e presenti anche su Trade.com si concentrano sulla sostenibilità ambientale, sulla sicurezza sociale o sul progresso tecnologico. Gli investitori che seguono un approccio tematico selezionano fondi che rispecchiano questi temi.

Come si può intuire, i fondi tematici possano differire notevolmente l’uno dall’altro e sono considerati investimenti azionari speciali basati su una strategia specifica. Dal punto di vista dei costi, ciò si può tradurre in commissioni più elevate, ma non sempre. In taluni casi, come riportato da Fidelity, gli indici di spesa di fondi azionari speciali sono superiori agli indici tradizionali.

Quali sono i vantaggi degli investimenti tematici?

Come ogni approccio di investimento, i fondi tematici offrono rischi e benefici. Di seguito è riportata una serie non esaustiva di vantaggi e svantaggi

Uno dei punti di forza degli investimenti tematici è la concentrazione dell’investimento rispetto alle strategie di fondi regolari o passivi. Gli investimenti tematici, si concentrano su una selezione di titoli molto più piccola per capitalizzare un futuro trend di crescita.

La selezione di alcune aziende coinvolte nell’Internet of Things, nella blockchain o nell’energia rinnovabile, ad esempio, potrebbe produrre enormi risultati se tali settori si sviluppassero come previsto.

Esempio: Nonostante i recenti andamenti, le azioni FAANG che tracciano quote di Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google sono ancora destinati a guidare il settore tecnologico per molti anni a venire. Un investimento tematico in campo tech potrebbe essere un portafoglio contenente esclusivamente azioni di tipo tecnologico, come nel caso delle azione appena citate.

Le strategie tematiche di investimento sono anche altamente personalizzabili e possono variare in modo significativo in base alle preferenze di un investitore. Mentre i fondi tematici sono altamente concentrati, gli investitori dovrebbero tenere in considerazione l’esposizione al rischio di settore e cercare di diversificare costruendo portafogli basati su più di un tema.

Esempio: I fondi comuni di investimento sono generalmente composti da 40-80 titoli in un portafoglio. Lo S&P500 arriva a circa 500 titoli. L’enfasi sulla diversificazione influenza il rischio e i rendimenti. Gli investitori più propensi al rischio potrebbero preferire investimenti meno diversificati e più rischiosi.

Quali sono gli vantaggi degli investimenti tematici?

Il principale rischio associato a questa strategia di investimento è la selezione di un tema che non si espande e non cresce come previsto. Investire per il futuro, in base alle informazioni passate, non sempre produce risultati positivi.

Per questo motivo, si può affermare che in generale i portafogli concentrati assumono maggiori rischi al ribasso che sono aggravati da modifiche normative, cambiamenti nella politica fiscale o nuove interruzioni nella tecnologia. Tutti questi fattori presentano svantaggi per le strategie di investimento tematiche.

Esempio: L’impatto delle elezioni presidenziali del 2016 sulle aziende farmaceutiche statunitensi ha avuto l’effetto di abbassare i prezzi dei farmaci. Questo ha avuto un impatto significativo sul settore ed ha influenzato i portafogli tematici in ambito farmaceutico.

Conclusioni

Man mano che l’era del progresso tecnologico si intensifica la ricerca basata sui fattori competitivi unici si espande e gli investitori pongono maggiore attenzione agli approcci tematici. I portafoglio tematici espongono gli investitori al rischio di settore e non dovrebbero essere sottovalutati.

Gli investitori che adottano un approccio di investimento tematico sono spesso focalizzati sui rendimenti nel lungo termine. Questo significa che potrebbero essere disposti ad attendere anni per ottenere dei ritorni adeguati.

Esempio: La nuova legislazione canadese permette l’utilizzo della marijuana per uso terapeutico. Un portafoglio tematico offerto da Trade.com permette di investire in diverse aziende che sviluppano marijuana per uso terapeutico. Essendo un settore regolamentato, è possibile che ulteriori decisioni del governo canadese abbiano un impatto positivo o negativo su tutte le azioni del portafoglio.

Tutte le attività di trading comportano dei rischi. Il valore del tuo investimento può diminuire o aumentare e la performance passata potrebbe non essere indicativa dei risultati futuri.