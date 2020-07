Trading CFD: non si arresta il successo di Plus500 

La forte volatilità registrata dai mercati finanziari non fa che attrarre nuovi investitori. Si punta al trading online e in particolare alle operazioni sui CFD, selezionando accuratamente i broker con le migliori proposte sul mercato. I CFD, anche detti contratti per differenza, permettono infatti di negoziare indici, materie prime, azioni, forex e criptovalute senza investire direttamente sul sottostante. A rispondere a questa domanda oggi è Plus500, il broker market maker specializzato nella negoziazione di CFD.

Alla base del successo di Plus500, vi è l’offerta destinata ai suoi sottoscrittori: nonostante un portafoglio di oltre 2000 strumenti di trading in continuo aggiornamento, il broker non prevede commissioni né sui trade, né all’apertura di un conto di trading; in linea con le altre proposte sul mercato, il suo compenso è il differenziale tra il miglior prezzo in acquisto e il miglior prezzo in vendita, anche noto come spread, il cui valore è stabile allo 0.01% e solo in alcuni particolari strumenti finanziari raggiunge lo 0.025%.

Plus500 e CFD: pareri, recensioni e sicurezza

La straordinaria popolarità di Plus500, unita alla varietà dei servizi destinati a garantire una delle migliori esperienze di trading, ha fatto sì che nel tempo molte realtà online si interessassero a questo particolare intermediario. Oggi la migliore recensione di plus500 è quella stilata dal sito Investingoal, che ha analizzato gli spread, gli strumenti finanziari e i servizi di questo particolare broker, offrendo un’ampia sezione tutta dedicata alla compliance.

Plus500 è infatti regolamentato da ben quattro enti di vigilanza tra i più importanti del settore. Parliamo in particolare della FCA nel Regno Unito, della ASIC in Australia, della CySec a Cipro e delle Commodity Broker’s License e Capital Money Services License di Singapore. Tutto questo fa di Plus500 un broker sicuro e affidabile, in grado di tutelare tutti i depositi dei sottoscrittori e ogni singola attività di trading.

Aprire un conto di trading su Plus500

Al fattore sicurezza, Plus500 affianca un’apertura conto più che intuitiva. Il processo è ampiamente eseguibile anche da chi è poco avvezzo alla tecnologia, e in fase di iscrizione permette di selezionare facilmente l’adesione a un conto demo: si tratta di un conto dalla durata illimitata, che non pone alcun limite alle possibilità di simulazione dei trade e che si ricarica automaticamente quando la soglia del denaro virtuale scende al di sotto di 200 euro. La piattaforma consente inoltre di passare dal conto demo al conto reale in qualsiasi momento, con la possibilità di tornare indietro semplicemente con un click.

L’apertura di un conto reale è contestuale alla presentazione di una semplice documentazione necessaria all’identificazione del trader. Il passo successivo è il deposito di denaro, la cui quota minima è in linea con quella prevista da tutti gli altri broker presenti sul mercato. Il versamento segue inoltre una procedura semplice e immediata che prevede l’utilizzo dei più classici metodi di pagamento: parliamo, in particolare di PayPall. Skrill, bonifico o carta di credito che possono essere utilizzati anche per effettuare le operazioni di ritiro.

Le piattaforme di Plus500

Ciò che nel tempo ha alimentato il successo di Plus500 è l’accesso a una piattaforma propria ma completa e intuitiva. Il tool è facilmente accessibile da browser web, da computer o da App, e consente di tradare dai dispositivi mobili Android, Windows e iOs. La piattaforma di Plus500 consente in ogni caso di visualizzare i grafici di ogni singolo strumento finanziario su diversi time frame e avere accesso a tutti gli indicatori più utilizzati dai professionisti del trading.

Tra gli altri motivi che oggi fanno di Plus500 uno dei broker più ricercati dai trader di tutto il mondo è il servizio assistenza clienti, disponibile in chat o via e-mail 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, grazie alla sua ampia diffusione in tutto il mondo, il broker è disponibile in oltre 30 lingue, un vantaggio non indifferente per una comunicazione sempre chiara ed efficiente.