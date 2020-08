Trading online dopo il coronavirus: è boom degli investimenti

L’epidemia di coronavirus ha portato ad un cambio delle abitudini degli italiani. Infatti molti durante il lockdown si sono dedicati al trading online, che è stato protagonista di una crescita importante. Secondo gli ultimi dati a disposizione, nei primi quattro mesi del 2020 gli investimenti sono stati oggetto di un incremento pari all’81%. Dato che diventa ancora più evidente se confrontiamo l’andamento delle negoziazioni con lo stesso periodo dell’anno scorso. Complice l’impossibilità di uscire da casa, molti si sono rivolti al digitale e le piattaforme di trading online hanno rappresentato un principale punto di riferimento per far fruttare il proprio capitale, considerando anche che spesso molte filiali di banca sono state chiuse temporaneamente.

La ricerca in rete delle risorse giuste per gli investimenti

Molti utenti di internet appassionati di trading hanno consultato varie risorse in rete, come per esempio tradingonline, perché molti risparmiatori hanno sentito l’esigenza di investire in piena autonomia.

È importante però essere particolarmente informati su questa pratica, ecco perché i consigli e i materiali che si trovano su internet possono costituire delle informazioni molto importanti da tenere in considerazione.

Fare trading online è molto semplice. Infatti, dopo aver studiato e aver conquistato una piena preparazione sulla tematica, basta scegliere uno dei tanti broker, effettuare un deposito con bonifico o con carta di credito e già si possono fare le prime compravendite.

Le offerte dei prodotti e delle Borse variano da piattaforma a piattaforma. Comunque si trovano molte occasioni, anche con le azioni, le obbligazioni, i CFD.

Attraverso le varie guide e i tutorial che si trovano in rete e che molte volte mettono a disposizione anche i broker, è possibile comprendere i meccanismi che stanno alla base del funzionamento dei mercati. Così si possono scegliere anche le strategie più giuste e mettere a punto quelle personali per ottenere il massimo in termini di efficienza e di guadagni.

I principi psicologici fondamentali alla base del trading

È stato un vero e proprio boom quello che si è registrato nel 2020 per quanto riguarda il desiderio di investire online durante il periodo del lockdown dovuto alla pandemia che ha investito anche il nostro Paese.

È logico però che, per portare avanti questa operazione di investimento sui broker, bisogna essere dotati di alcune caratteristiche psicologiche importanti. Innanzitutto gli esperti consigliano di non lasciarsi prendere dall’emotività. Spesso molte pubblicità descrivono il trading online come uno strumento per diventare ricchi, per fare soldi velocemente.

Bisogna mantenere, invece, una certa razionalità, perché soltanto in questo modo si possono veramente effettuare dei guadagni significativi. Il trading richiede molta pazienza.

È chiaro che è possibile avere successo, ma soltanto dopo aver verificato alcuni metodi attraverso l’analisi e attraverso uno studio che deve essere costante.

C’è anche un altro aspetto che devi considerare, perché incide molto sulla possibilità di guadagno. Se vuoi fare seriamente trading online, devi essere pronto ad assumerti la responsabilità del rischio.

Devi accettare anche che il pericolo delle perdite è inevitabile, ma allo stesso tempo hai la possibilità di ridurre le perdite in maniera consistente, mettendo a punto alcune strategie.

Per esempio da questo punto di vista gli esperti consigliano di diversificare al massimo il tuo portafoglio. Tutto questo fa parte naturalmente dello sviluppo di una mentalità tipica del trader che devi acquisire nel corso del tempo.

Nel frattempo puoi sfruttare anche le possibilità garantite dalle varie piattaforme, che, in maniera molto facile, mettono a tua disposizione anche dei conti demo. In questo modo, se sei all’inizio, puoi fare pratica e imparare a provare varie strategie, non rischiando di perdere soldi veri, ma giocando soltanto con soldi virtuali. È un’opportunità da non sottovalutare.