Tradizione e innovazione: il nuovo volto del Gruppo Il Sole 24 Ore

Il gruppo editoriale leader in Italia nell’informazione economica, finanziaria, normativa e culturale inaugura una nuova fase annunciando una nuova brand identity, fondata su scelte identitarie chiare, simboliche e fortemente riconoscibili.

Il nome che valorizza la storia

Al centro di questa evoluzione c’è il passaggio nel naming da Gruppo 24 ORE a Gruppo Il Sole 24 ORE. Un atto di valorizzazione del patrimonio informativo, culturale e civile che da oltre 160 anni rappresenta un punto di riferimento per l’intero Paese. “Il Sole” non è solo eredità storica, ma risorsa viva, capace di guidare l’innovazione garantendo coerenza, credibilità e autorevolezza.

A questa scelta si affianca un nuovo marchio visivo, in grado di rappresentare in un unico logo tutti gli asset che costituiscono il valore del Gruppo: dalla piattaforma multimediale che integra quotidiano, digitale, agenzia di stampa, radio, televisione, libri, podcast, editoria professionale, formazione, mostre ed eventi, fino a iniziative e servizi dedicati a professionisti, imprese, business community, istituzioni e società.

Una scelta che nasce dalla storia, per raccontare il futuro

“A guidarci in questo percorso volto a disegnare il nostro futuro è stato un principio fondamentale: rappresentare, in modo autentico e contemporaneo, l’identità e l’essenza del nostro ecosistema”, spiega federico silvestri, amministratore delegato del Gruppo Il Sole 24 ORE. “Abbiamo deciso di ripercorrere la nostra storia e ‘fare quadrato’ nel legame con la nostra tradizione, cultura, valori e persone. Un quadrato simbolico che diventa marchio e prende corpo e tridimensionalità: simbolo di sviluppo costante nella continuità dell’autorevolezza, e che oggi svela un cuore composito proiettandoci nel futuro. Disegnare una nuova identità significa riaffermare chi siamo nel presente e indirizzare il futuro. È quindi la nostra eredità a guidare la nostra evoluzione”.

Il nuovo logo: tradizione e cuore digitale

Il nuovo marchio, disegnato dallo studio FM Milano, si ispira al logo storico del gruppo, simbolo del passaggio dagli anni ’90 da editore di giornale a gruppo editoriale aperto all’editoria professionale, ai convegni e alla formazione. Il marchio originario univa fogli di giornale e tastiera; oggi i fogli si trasformano in pixel, espressione dell’innovazione digitale e della natura multimediale del Gruppo.

A partire dalla versione istituzionale monocromatica, è stata sviluppata una versione creativa in cui ogni pixel si colora per rappresentare una verticalità o una specificità del Gruppo. Il risultato è un mosaico interattivo, dinamico e coerente, dove tutti gli elementi si ricompongono in un’immagine unitaria, trasformando la pluralità in un ecosistema integrato, organizzato e riconoscibile.

Declinazioni di sistema: un’identità, molte voci

Colori diversi per anime diverse, la cui molteplicità aumenta il valore attraverso l’integrazione. Il nuovo logo comprende tutte le anime del Gruppo: quotidiano, Radio 24, agenzia di stampa Radiocor e IlSole24OreTV. Da esso derivano i loghi di riferimento per business unit, aree e iniziative:

Il Sole 24 ORE professionale , punto di riferimento per professionisti, aziende e pubblica amministrazione;

24 ORE Eventi , che realizza eventi e appuntamenti per diffondere il patrimonio informativo del Sole 24 Ore;

24 ORE Cultura , che promuove la cultura dalla editoria alla gestione museale e grandi mostre;

24 ORE System , concessionaria pubblicitaria;

24 ORE Podcast , raccolta di produzioni originali del Sole 24 Ore e Radio 24;

24 ORE Salute , hub multimediale dedicato al settore sanitario;

24 ORE Factory, struttura che coordina le produzioni audiovisive del Gruppo.

La comunicazione: presenti al futuro

A comunicare la nuova brand identity è stata una campagna on site realizzata da Serviceplan Italia all’interno del building di Viale Sarca a Milano, con rivestimenti scenografici per raccontare a dipendenti, collaboratori e ospiti il nuovo logo e l’ecosistema del Gruppo. Il pay off “Presenti al futuro” accompagna il videoracconto del rebranding e la campagna pianificata su mezzi interni ed esterni. Il giorno del lancio, una domination sul Sole 24 Ore ha presentato sia il nuovo logo istituzionale sia la versione creativa multicolor della brand identity coordinata.