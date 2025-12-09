Tradizione e lowcost, EasyJet entra nel presepe: a San Gregorio Armeno arriva “O’ Viaggiatore”

EasyJet festeggia il Natale a Napoli con un omaggio alla tradizione presepiale più famosa al mondo. Tra le botteghe di San Gregorio Armeno, la compagnia aerea debutta con “O’ Viaggiatore”, una statuina realizzata insieme al maestro Marco Ferrigno, uno dei nomi simbolo dell’arte presepiale partenopea.

San Gregorio Armeno, la celebre “via dei presepi”, è il cuore della creatività natalizia napoletana. Qui easyJet ha scelto di raccontare il proprio legame con una città che da sempre considera un nodo centrale nella sua crescita: crocevia di culture e, soprattutto, base strategica per milioni di passeggeri.

Per tutto il weekend, la bottega Giuseppe e Marco Ferrigno — allestita in arancione easyJet — accoglierà visitatori e curiosi in un’atmosfera che intreccia artigianato e contemporaneità. Chi entrerà nello spazio potrà prendere parte a un’attività speciale e provare a portarsi a casa una delle statuine di “O’ Viaggiatore”, pensata come simbolo del desiderio di esplorare il mondo e connettere persone, storie e culture.

L’iniziativa è stata preceduta da una campagna che ha tinto Napoli di arancione, animando le strade con performance e attività curate dagli equipaggi della compagnia.

25 anni di voli e una comunità in crescita

Il rapporto tra easyJet e Napoli affonda le radici nel 19 aprile 2000, data del primo volo tra il capoluogo campano e Londra Stansted. Da allora, la compagnia ha trasportato circa 35 milioni di passeggeri da e per Napoli, celebrando nel 2025 due tappe importanti: i 25 anni del primo volo e i 10 anni della base napoletana.

Oggi easyJet è la seconda compagnia dello scalo, con 8 aerei basati e 54 rotte verso 16 Paesi. Per la stagione invernale 2025 sono disponibili 1,1 milioni di posti su 30 rotte verso 12 Paesi, con alcune novità, tra cui l’estensione della tratta per Fuerteventura per tutto l’inverno. Guardando alla prossima estate, è stato annunciato anche il nuovo collegamento diretto per Liverpool, operativo da agosto con due frequenze settimanali.

Con la statuina di “O’ Viaggiatore”, easyJet aggiunge un tassello simbolico alla sua storia napoletana: un gesto che unisce marketing e tradizione, ma che soprattutto conferma la volontà della compagnia di valorizzare il territorio e rafforzare il ruolo di Napoli come ponte tra Italia ed Europa.