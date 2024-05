“Tradizione Innovazione”, tornano le Giornate di Chirurgia Vascolare

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento per la IV Edizione del Congresso:“Giornate di Chirurgia Vascolare. Tradizione e Innovazione” & “Congresso Regionale SIFL”(Società Italiana dì FleboLinfologia)”organizzato da Dott. Adolfo Crinisio, specialista in chirurgia vascolare e Responsabile dell’Unita di Chirurgia Vascolarw della “Casa di Cura Salus” di Battipaglia. Il Congresso si terrà nei giorni 24 e 25 Maggio 2024 presso l’Hotel “Ariston” a Paestum (SA). “Nelle varie sessioni si affronteranno temi interessanti riguardo al trattamento e alla gestione delle patologie arteriose in ogni ambito (ostruttive ed aneurismatiche), delle patologie venose e delle possibili complicanze trombotiche, delle patologie ulcerative e del piede diabetico, sia con tecniche e terapie tradizionali chirurgiche sia con le possibilità innovative e mini invasive endovascolari che ci mette a disposizione l’innovazione tecnologica e la Chirurgia Rigenerativa”così dichiara il Dott. Adolfo Crinisio. Ci saranno Personalità di rilievo nazionale e sono organizzate sessioni VIDEO, Workshop e Corsi Pratici, oltre alla possibilità di iscrizione gratuita per acquisire crediti ECM.