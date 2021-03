Traduzioni di Brevetti, cosa sono e perché sono così importanti

Sono centinaia di migliaia i brevetti che vengono richiesti ogni anno e la loro traduzione, corretta e puntuale, è un requisito estremamente indispensabile per la loro convalida a livello internazionale. Nonostante la traduzione specifica dei brevetti sia un elemento imprescindibile, non sono poi moltissimi i traduttori che sono specializzati in questo campo ed il motivo è anche facilmente intuibile: si tratta di un particolare tipo di traduzione che richiede specifiche capacità linguistiche, competenze ed immedesimazione. In poche parole, si tratta di una particolare traduzione che implica numerose difficoltà.

Perché viene richiesta la traduzione dei brevetti?

Quando si fa richiesta per un brevetto presso un ufficio internazionale viene sempre richiesta la traduzione del medesimo in una lingua diversa da quella del documento originale: solitamente se questo viene redatto nella lingua d’origine, la traduzione richiesta è spesso in inglese.

Ad esempio, una volta che si è fatta la richiesta di un particolare brevetto in Spagna, il titolare di questo avrà la facoltà di poter proteggere la sua idea, il suo prodotto o la sua invenzione anche all’interno degli altri paesi che fanno parte della Convenzione dell’Unione di Parigi o dell’Organizzazione mondiale del commercio. Perché ciò accada, il titolare del brevetto ha la facoltà di poterlo presentare in un altro paese o in più paesi contemporaneamente presentandosi all’Ufficio europeo brevetti (EPO).

Solitamente, chi presenta un brevetto decide di farlo proprio attraverso l’EPO il quale chiede al richiedente di tradurre il suo brevetto in una delle tre lingue ufficiali di questo ente: inglese, francese e tedesco.

Proprio per la delicatezza del documento, queste traduzioni devono essere effettuate da specialisti specializzati.

Perché scegliere un professionista specializzato nella traduzione di brevetti?

Come detto precedentemente, i professionisti specializzati nella traduzione dei brevetti sono pochi. E questo perché, dal punto di vista linguistico, un brevetto è un testo non semplice da tradurre dal momento che sono presenti molti termini specifici inseriti in un contesto argomentativo con funzione argomentativa e persuasiva vincolante.

Tutto questo comporta che siano esposte all’interno del testo del brevetto, seguendo un filo coerente e logico, alcune ragioni e giustificazioni che il titolare dell’invenzione fornisce per poter persuadere l’autorità competente che il suo prodotto sia unico e riconosciuto come tale.

La traduzione richiede, dunque, precisione, puntualità, chiarezza e pertinenza affinché il brevetto sia approvato: ecco perché si parla di testo vincolante.

Dunque, per tutti questi motivi è importante rivolgersi ad agenzie di traduzioni brevetti specializzate come Neno Language Services in grado di far fronte alla grande quantità di termini tecnici e scientifici e capace di verificare che le ragioni, le giustificazioni e gli argomenti esposti siano corretti. Inoltre, un traduttore esperto e specializzato sarà anche in grado di poter ricorrere ad altri brevetti relazionati per poter constatare se le caratteristiche esposte nel brevetto siano veramente uniche e, dunque, che il brevetto stesso sia convalidabile.

Un’altra importante caratteristica di tale documentazione è che il brevetto ha anche una valenza giuridica, dunque è assolutamente fondamentale che la traduzione sia affidata ad uno specialista in grado di redigere tale documento in quanto è necessario utilizzare la terminologia equivalente corretta, prestare la massima attenzione ad alcuni aspetti come la numerazione e la dipendenza delle rivendicazioni: alcune omissioni, infatti, potrebbero compromettere l’ambito di protezione giuridica.