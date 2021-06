Traffico, Ambientalisti contro il sindaco di Napoli: Sua ordinanza è misura estemporanea

“L’ordinanza di divieto di circolazione veicolare del sindaco di Napoli per i giorni 25, 26 e 27 giugno è solo una misura estemporanea”. Così le associazioni Fiab Napoli Cicloverdi, Cleanap, Legambiente Parco Letterario Vesuvio, Wwf Napoli e Gentegreen, sull’ordinanza firmata dal sindaco Luigi de Magistris che, prendendo atto del ripetuto superamento dei limiti di pm10, ha disposto lo stop alla circolazione nelle giornate di ieri, venerdì 25 giugno, dalle 11 alle 17, oggi, sabato 26 e domani, domenica 27 giugno dalle 8.30 alle 18.30. Secondo le associazioni ambientaliste “oggi per Napoli appare urgente ridisegnare lo spazio pubblico urbano a misura d’uomo e non a misura d’auto, anche incrementando il verde come principale soluzione nel breve e medio periodo ai cambiamenti climatici. Occorre cioè delineare una strategia più ampia per promuovere un modello di città ‘verde’, sostenibile e salutare ed è quindi ancora più inammissibile e anacronistico pensare che l’adozione di misure antismog adottate a posteriori possa essere uno strumento efficace per contenere il pm10. Queste misure sono determinate unicamente dall’assenza totale di politiche di mobilità e di specifici strumenti di settore”.