Traffico di valuta, all’aeroporto di Fiumicino sequestrato un mln euro

ROMA (ITALPRESS) – La Direzione ADM per il Lazio e l’Abruzzo e il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, grazie all’azione locale congiunta dell’Ufficio delle Dogane di Roma2 e del Comando Provinciale di Roma, hanno sequestrato, in un’operazione speciale di contrasto al traffico illegale di valuta nell’ultimo mese, oltre 66mila euro di valuta all’aeroporto di Fiumicino, con l’accertamento di 80 violazioni in materia di movimentazione transfrontaliera di denaro contante, per un totale di oltre un milione di euro rinvenuto. Tra i metodi di occultamento della valuta, si segnala quello delle banconote nascoste all’interno di un fustino di detersivo per lavatrice, oppure sigillate all’interno delle confezioni di caffè. L’operazione speciale si è svolta grazie ad un’accurata attività di analisi che ha permesso di tracciare rotte potenzialmente utilizzate per il traffico illegale di valuta, che stava per essere esportata senza la dichiarazione obbligatoria per il trasferimento di importi pari o superiori a 10mila euro, come previsto dalla normativa unionale. Il risultato è frutto del protocollo di intesa sottoscritto nel 2023, a livello nazionale, fra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, finalizzato a migliorare il coordinamento delle attività nel territorio di competenza, con particolare attenzione al controllo della valuta nei punti d’imbarco e sbarco dei passeggeri diretti e provenienti dall’estero.

foto: ufficio stampa ADM e Guardia di Finanza

(ITALPRESS).