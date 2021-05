Tragedia a Palinuro, bimba tedesca di 4 anni precipita in un dirupo e perde la vita

Una bambina di 4 anni di nazionalità tedesca, arrivata ieri con la sua famiglia a Palinuro in Cilento per trascorrere un periodo di vacanza, è morta precipitando da un dirupo. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi. La bambina stava facendo una escursione insieme ai genitori lungo il sentiero dei Fortini. Ancora non è chiara esattamente la dinamica dell’incidente sul quale indaga la Procura di Vallo della Lucania. Dalle prime ricostruzioni sembra che la piccola avrebbe perso l’equilibrio precipitando in un dirupo di 30 metri per finire poi in mare, dove la Guardia Costiera ha recuperato il corpo. Sul posto sono giunti il magistrato, il medico legale e i carabinieri della locale stazione, mentre la salma della bimba è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Vallo della Lucania.