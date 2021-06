Tragedia Mottarone: Morcellini, ‘pubblicare il video è pornografia del dolore’**

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Pubblicare il video che documenta il momento fatale della tragedia del Mottarone non aggiunge nulla all’informazione ma chiama in causa il principio della “pornografia del dolore”. Mario Morcellini, direttore della Scuola di Comunicazione Unitelma Sapienza, non usa giri di parole per bocciare l’idea di pubblicare il video dell’incidente della funivia. Una scelta che ha diviso i media: alcuni quotidiani lo hanno pubblicato subito, anche se molti, come Repubblica e Huffington Post, lo hanno messo online con un avviso che recita ‘attenzione le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità’. Altri, invece, non lo hanno pubblicato integralmente, come il Corriere della Sera, o non lo hanno pubblicato affatto, come il Sole 24 Ore.