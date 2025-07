Tragedia nel calcio, muore in un incidente Diego Jota del Liverpool

Roma, 3 lug. (askanews) – Tragedia nel calcio inglese, e non solo. Diogo Jota, giocatore portoghese del Liverpool (28 anni) ha perso la vita assieme al fratello André Silva (26 anni, anche lui calciatore professionista nella Serie B portoghese) in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte nella provincia di Zamora, in Spagna. Secondo le prime ricostruzioni la Lamborghini su cui viaggiavano è uscita di strada e ha preso fuoco dopo lo scoppio di uno pneumatico. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di giovedì 3 luglio, alle 00:30 al chilometro 65 della A-52, all’altezza della cittadina di Cernadilla (Puebla de Sanabria). Nato nel 1996, portoghese, al Liverpool dal 2020 dopo aver raggiunto il calcio inglese con la maglia del Wolverhampton nel 2017. Coi reds ha vinto cinque trofei, compresa l’ultima Premier del 2025. L’inizio della sua carriera nel suo Portogallo col Paços Ferreira, poi Atletico Madrid e Porto prima del calcio inglese. Con la nazionale portoghese aveva vinto due volte la Nations League. Con 26 presenze e 6 gol Diogo Jota ha contribuito alla vittoria del Liverpool nella Premier League 2024/2025. Lo scorso 8 giugno Diogo Jota aveva vinto – per la seconda volta in carriera – la Nations League con la maglia del Portogallo. In finale sconfitta la Spagna.