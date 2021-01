Tragico impatto a Quarto, scooter contro pullman di linea. Un morto

Un cittadino extracomunitario di 43 anni ha perso la vita ieri sera a Quarto, nell’area flegrea, in un incidente tra lo scooter che guidava ed un pullman di linea della Ctp. L’impatto è avvenuto in Corso Italia, la strada principale di accesso al centro flegreo, all’altezza di un piccolo centro commerciale con la strada viscida per la pioggia battente e non sufficientemente illuminata in quel tratto. Sono risultati vani i soccorsi prestati all’uomo dal personale sanitario. Sul posto anche i carabinieri di Pozzuoli e Quarto che hanno avviato le indagini. Pochi gli elementi a disposizione delle forze di polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dalle prime risultanze emerge che il cittadino extracomunitario viaggiava in direzione del centro storico di Quarto ed improvvisamente ha perso il controllo del mezzo finendo per sbattere sul frontale del bus, che collega Quarto con Pozzuoli, proveniente dalla direzione opposta.