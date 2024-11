Trailers FilmFest, dal 19 a Roma la 22esima edizione

Roma, 17 nov. (askanews) – La XXII edizione del Trailers FilmFest, l’unico festival in Italia e in Europa dedicato ai trailer e alla promozione cinematografica, compie un passo ambizioso e si trasferisce nella capitale del cinema, Roma, dove si svolgerà – a ingresso libero fino a esaurimento posti – dal 19 al 21 novembre 2024 presso il cinema Savoy. Diretto da Stefania Bianchi, con la consulenza artistica di Filippo Soldi, il festival rende protagonisti i migliori trailer cinematografici della stagione, le locandine dei film, i pitch trailer e i booktrailer.

Grande evento, il 19 novembre alle ore 20:30, la proiezione di Modì – tre giorni sulle ali della follia, il film diretto da Johnny Depp e interpretato da Riccardo Scamarcio nei panni del pittore e scultore Amedeo Modigliani e con un super-cast che comprende Al Pacino, Pierre Niney, Stephen Graham, Eva-Jane Willis e Luisa Ranieri. La proiezione del film, distribuito in Italia da Be Water e Medusa Film avrà – unico evento di tutto il festival altrimenti gratuito – un biglietto di ingresso con costo promozionale di 5 euro.

Da segnalare anche, il 20 novembre alle ore 19:00, la Tavola rotonda AI e promozione cinematografica: un’opportunità o una sfida?, organizzata in collaborazione con ANICA, che esplorerà l’impatto dell’intelligenza artificiale (AI) sul marketing cinematografico. Dalla personalizzazione delle campagne alla creazione di contenuti innovativi, per un confronto tra esperti del settore con l’intento di discutere se l’AI rappresenti un alleato strategico o una sfida per i professionisti della promozione cinematografica. All’incontro, moderato da Paolo Penza, CEO di Torpedo Film, intervengono: Carlo Rodomonti, Head of Strategic and Digital Marketing di Rai Cinema e Presidente Editori e Creators Digitali ANICA; Davide Dellacasa, Co-founder e CEO di Brad&k Productions; Emanuele Gregori, Talent Manager e Broadcast Director eVox, fondatore di Breakdown Production e Alex Loprieno, CEO WeShort. A seguire, la consegna del Premio al Miglior Content Creator Cinema 2024, powered by Syncronia: Il vincitore verrà scelto dal pubblico tramite votazione al link: www.trailersfilmfest.com/concorso-contenuto-creator-cinema-dellanno-2024/ Fitto ed eterogeneo il programma della tre-giorni del Trailers FilmFest.

Si comincia martedì 19 novembre alle ore 9:00 al Liceo Artistico Paritario Ugo Foscolo con il workshop su come Realizzare un poster cinematografico, a cura di Marco Innocenti di Brivido & Sganascia. Alle ore 12.00 la rassegna di trailer dedicata al Cinema di Pier Paolo Pasolini. Il TFF si sposta quindi al Cinema Savoy, dove, alle ore 20.30 si tiene la proiezione dei booktrailer in concorso e a seguire la premiazione del Miglior Booktrailer 2024. Quindi – in collaborazione con Be Water Film e Medusa Film – la proiezione del film Modì – tre giorni sulle ali della follia, diretto da Johnny Depp e con Riccardo Scamarcio e Luisa Ranieri. Mercoledì 20 novembre alle ore 9:00 continua al Liceo Artistico Paritario Ugo Foscolo il workshop su come Realizzare un poster cinematografico, a cura di Marco Innocenti di Brivido & Sganascia. Alle ore 12.00 la masterclass Professione Trailermaker, con Daniele Cametti Aspri di Visioni Condivise. Al Cinema Savoy alle ore 19.00 la tavola rotonda AI e promozione cinematografica: un’opportunità o una sfida?, organizzata in collaborazione con ANICA e, a seguire, la consegna del Premio al Miglior Content Creator Cinema 2024, powered by Syncronia. Alle ore 20.00 l’incontro Raccontare l’idea di un film con pitch trailer, a cui interviene la giuria del Concorso Pitch Trailer, formata da Pier Francesco Aiello, CEO di PFA Films; Angelo Bassi, CEO di Mediterranea Productions; Jacopo Capanna, CEO di Artisti Associati spa e Moonligh; Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film; Gianluca Pignataro, direttore marketing di Fandango e Rino Sciarretta, CEO di Zivago Film. Alle ore 20.30 la proiezione dei pitch trailer in concorso e l’incontro con i rispettivi autori e a seguire la consegna del Premio della Giuria al Miglior Pitch Trailer. Quindi, la consegna del Premio al Film Rivelazione dell’anno a I bambini di Gaza – Sulle onde della Libertà di Loris Lai con Marwan Hamdan, Mikhael Fridel, Tom Rhys Harries e Lyna Khoudri, distribuito da Eagle Pictures, che sarà proiettato a fine serata.

Giovedì 21 novembre alle ore 9:00 si conclude al Liceo Artistico Paritario Ugo Foscolo il workshop su come Realizzare un poster cinematografico, a cura di Marco Innocenti di Brivido & Sganascia. Al Cinema Savoy alle ore 20:30 la serata di premiazioni del TFF ha inizio alla presenza della giuria del concorso dei Trailer, composta dai giornalisti Giulia Bianconi, Claudia Catalli, Carlo Cerofolini, Pino Gagliardi e Chiara Nicoletti. Durante la serata, la consegna del Premio al Miglior Poster, quindi la proiezione dei 30 trailer in concorso e a seguire la consegna del Premio della Giuria al Miglior Trailer Italiano, il Premio della Giuria al Miglior Trailer Europa, il Premio della Giuria al Miglior Trailer World e il Premio ‘Miro Grisanti’ al Miglior Trailer votato dal pubblico. A seguire la proiezione del docufilm Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova diretto da Giancarlo Scarchilli e distribuito da Medusa Film. Al film segue la proiezione della rassegna di trailer dedicati al cinema di Pier Paolo Pasolini.

Il progetto di questa edizione, che ha ottenuto il patrocinio di ANICA, vede nel rinnovamento il suo elemento cardine, a partire dalla partnership tra l’Associazione Seven, ideatore e produttore di tutte le passate edizioni e Ottoemezzo, leader nel settore della realizzazione di campagne di comunicazione per il mercato dell’entertainment che, con il suo ingresso, consentirà di consolidare e amplificare l’evento insieme all’agenzia per l’intrattenimento Syncronia. Grazie alla collaborazione con l’Unione Editori e Creators Digitali ANICA, durante il festival sarà organizzato un tavolo di discussione sul ruolo dell’intelligenza artificiale nei materiali di comunicazione delle campagne di lancio cinematografiche, un tema centrale e di grande rilevanza per tutti gli operatori del settore.

Anche quest’anno i concorsi del TRAILERS FILMFEST si divideranno in varie sezioni competitive. Il fulcro del festival, il Concorso dei Trailer Cinematografici premia i migliori trailer della stagione cinematografica che ogni anno vede in gara i 30 migliori trailer per le 3 selezioni, votati da una giuria di qualità che sceglierà il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World. Con il voto online, l’assegnazione del premio del Premio Miro Grisanti al miglior trailer scelto dal pubblico della stagione cinematografica, dedicato a Miro Grisanti, un grande trailer maker che ha raccontato la Storia del Cinema con i suoi meravigliosi trailer.

Sempre votati online dal pubblico, il Miglior Booktrailer dell’anno, cui partecipano autori, scrittori e case editrici con booktrailer di libri usciti dal 1 settembre 2023 al 31 luglio 2024 e il Miglior Poster dell’anno, che premierà l’Art Director e l’agenzia creativa che ha realizzato la locandina. Altro fiore all’occhiello del festival, il Concorso per il Miglior Pitch Trailer dell’anno. Novità assoluta in Italia, Pitch Trailer, ideato da Trailers FilmFest, è un nuovo modo di proporre l’idea di un film e rappresenta un’opportunità unica per i giovani che vogliono promuovere, attraverso un trailer, l’idea di un film da realizzare e che sono alla ricerca di produttori e distributori che sostengano il loro progetto. A determinare il vincitore, tra i 10 Pitch Trailer in gara – visibili sul canale Youtube IlTrailersFilmFest al link https://www.youtube.com/@IlTrailersFilmFest – selezionati fra tutti i trailer pervenuti, è una giuria composta da esperti del settore. La giuria sarà protagonista con i finalisti del Premio di un incontro con il pubblico. I pitch verranno quindi proiettati nell’ambito della sezione TrailersProfessional del festival e sarà decretato un vincitore, dopo uno speech con gli autori finalisti. Il Trailers FilmFest pone la formazione al centro delle sue molteplici attività, offrendo un ampio ventaglio di iniziative volte a supportare la crescita professionale e creativa dei partecipanti. Attraverso workshop, masterclass e incontri con esperti del settore, il festival si impegna a fornire strumenti concreti per approfondire le tecniche di promozione cinematografica e sviluppare competenze nel campo della comunicazione audiovisiva. Importante è il coinvolgimento delle Scuole di Cinema e di Pubblicità che ospitano workshop e incontri specificamente dedicati ai giovani per permettere loro di mettersi in luce e interagire con i professionisti del settore.

“La ventiduesima edizione di Trailers FilmFest, per la prima volta a Roma – sottolinea la direttrice artistica Stefania Bianchi – rappresenta un’occasione davvero speciale. Il nostro obiettivo è consolidare il festival come punto di riferimento per i professionisti del mondo della promozione cinematografica e per gli appassionati di cinema e comunicazione. Con un programma innovativo e sempre attento alle tendenze del settore, Trailers FilmFest vuole accendere i riflettori sul talento dei professionisti che si occupano di promozione e comunicazione audiovisiva e offrire al pubblico una prospettiva unica su questo affascinante mondo “.