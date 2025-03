Tramontano, nella boutique di via Chiaia si brinda alla nuova collezione

Glamour e brindisi in via Chiaia 143 presso la storica boutique Tramontano per la presentazione della nuova capsule collection LVNA, la mini bag disponibile in edizione limitata e in vendita in store a partire da ieri.

Tramontano, celebre fin dal 1865 per l’antica tradizione partenopea della lavorazione del cuoio e della pelle, propone borse da donna, cartelle professionali, valigie e accessori da viaggio e di piccola pelletteria che esprimono un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione tracciando fino ad oggi un percorso all’insegna della sapienza artigianale, della ricerca e dello stile. Grazie alla cura e alla passione rivolte ad ogni singola creazione, Tramontano è un simbolo di made in Italy apprezzato non solo in Italia ma anche al livello internazionale e ieri ha raccolto un nuovo ennesimo successo. Gli ospiti dell’evento esclusivo sono stati accolti dalla designer di LVNA Milena Scudieri che ne ha presentato le caratteristiche di accessorio unico, ricercato, dalla silhouette sferica come il corpo celeste che ne ispira il nome.

Indossata a mano o a tracolla, è un simbolo di stile e raffinatezza declinata in diverse versioni: in materiale specchiato, argento, oro, nero, platino e smoke, in pelle di vitello lucida e perline ton sur ton stile anni ’20 e in pelle di serpente. L’evento, incorniciato da addobbi natalizi con protagoniste maxi balls in argento firmati G&G situate all’ingresso dello store, è stato celebrato in grande stile con momenti golosi di assaggi di cioccolata customizzata Tramontano, i panini gourmet di Salumeria Malinconico abbinati a cocktail personalizzati di Eden Banqueting. Allegria e occasione di shopping natalizio in un’atmosfera di festa allietata dall’intrattenimento della selezione musicale del dj set Annamaria Docimo. Tra i presenti, la giornalista e consulente d’immagine Dea Caiazzo e l’influencer napoletana Rossella d’Antuono.