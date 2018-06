Tramontano e Stazione Sperimentale Pelli, intesa per made in Italy sostenibile

di Paola Ciaramella

Intesa tra la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (Ssip), organismo di ricerca nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza presieduto da Graziano Balducci, e il fashion brand Tramontano, storica azienda napoletana che da oltre un secolo e mezzo disegna e produce borse, valigie e accessori in cuoio e pellami pregiati. L’Accordo Quadro è stato siglato pochi giorni fa dal direttore generale della Ssip, Edoardo Imperiale, e dall’imprenditore Paolo Scudieri: l’obiettivo è unire la storia e la tradizione che caratterizzano le due realtà – il celebre marchio è nato nel 1865, la Stazione Pelli è stata istituita vent’anni dopo – con l’innovazione e la sostenibilità, esaltando il made in Italy e il design italiano nel mondo. Entrambe le realtà hanno la base nella città partenopea, ma con una proiezione internazionale nei rispettivi campi di azione; in particolare, Tramontano realizza le sue borse esclusivamente nei laboratori di Napoli – secondo le tecniche della migliore tradizione artigianale locale, con una costante ricerca della qualità, l’impiego di pelli e dettagli esclusivi e una pregiata lavorazione del cuoio –, mentre la distribuzione avviene attraverso punti di vendita dell’azienda e corner nei più prestigiosi department e specialty stores del mondo. L’intesa con la Ssip permetterà di sviluppare attività di ricerca sperimentale congiunte e di realizzare corsi di alta formazione e attività didattiche, favorendo una più ampia diffusione di innovazione di prodotto e di processo nella filiera moda. Tra le finalità dell’accordo ci sono, ancora, una maggiore diffusione della cultura tecnica e scientifica del cuoio, con riferimento alle relative destinazioni d’uso, e la gestione congiunta delle opportunità e delle criticità connesse all’utilizzo del cuoio nel settore moda/lusso, con particolare riferimento ad attività di studio e ricerca sul riutilizzo della pelle di sfrido.