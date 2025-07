Trancassini (Fdi): non ci sarà aumento stipendi dei parlamentari

Roma, 23 lug. (askanews) – “Ad oggi non c’è la proposta” di aumento degli stipendi dei parlamentari. “Dico una cosa non popolare, ma grazie a questo collegio dei questori lo stipendio rimarrà fermo fino a tutto il 2027. Quindi il tema dell’aumento di stipendi non è nel 2025, non è 2026 e non è nel 2027”. Lo ha chiarito in aula alla Camera il questore Paolo Trancassini (Fdi) intervenendo nell’ambito dell’esame del Conto consuntivo della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2024 e del progetto di bilancio della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2025.