Transatlantic Award Gala Dinner: dieci aziende sul podio. Premi speciali a Draghi, Moratti e Barra

L’American Chamber of Commerce in Italy accende i riflettori sulla diciannovesima edizione del Transatlantic Award Gala Dinner, in programma lunedì 1 dicembre agli East End Studios dalle 18.30. Un’edizione che segna un traguardo storico: i 110 anni dalla fondazione di AmCham Italy, celebrati con un parterre di oltre 800 ospiti e figure istituzionali di primissimo piano.

Un Gala nel segno del 110° anniversario

A introdurre la serata saranno il presidente Stefano Lucchini e il consigliere delegato Simone Crolla. L’evento premia aziende statunitensi e italiane che hanno realizzato investimenti strategici sull’asse transatlantico: un appuntamento che quest’anno, grazie alla ricorrenza, assume un significato ancora più forte.

Tra gli ospiti, una rappresentanza istituzionale di livello assoluto: l’ambasciatore Usa Tilman J. Fertitta, l’ambasciatore d’Italia negli Usa Marco Peronaci, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, la ministra per le riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, il viceministro Valentino Valentini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente della Commissione Esteri Giulio Tremonti, la presidente della Fondazione Sud Mara Carfagna, l’étoile internazionale Roberto Bolle e il presidente Niaf Robert Allegrini.

In rappresentanza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni interverrà l’ambasciatore Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico di Palazzo Chigi.

Draghi protagonista: il “Lifetime Achievement Award”

Punto focale della serata, la consegna del Transatlantic Lifetime Achievement Award al presidente Mario Draghi. Il riconoscimento celebra l’impatto internazionale del suo operato e la sua influenza sulla cooperazione economica tra Europa e Stati Uniti. Una presenza che conferma, una volta di più, il ruolo centrale di AmCham nella relazione transatlantica.

Le parole dei vertici di AmCham Italy

«Celebrare i 110 anni di AmCham Italy con un parterre così autorevole è motivo di orgoglio – afferma Stefano Lucchini, presidente dell’organizzazione –. Un momento simbolico che racconta la credibilità costruita in oltre un secolo di relazioni tra Italia e Stati Uniti».

Per Simone Crolla, consigliere delegato, «il 110° anniversario mette in luce la solidità della storia economica tra i due Paesi. Una relazione che rimane una leva essenziale per la competitività italiana in un mondo in trasformazione». Crolla ricorda i 650 associati, i 13 comitati tematici, oltre 70 eventi realizzati nel 2025 e gli 800 partecipanti attesi al Gala: numeri che testimoniano la vitalità della community.

Charity partner: San Patrignano

Quest’anno il partner benefico è San Patrignano, storica realtà dedicata alla riabilitazione delle persone con dipendenze. Un sostegno sottolineato anche dal videomessaggio di Robert F. Kennedy, Secretary of Health and Human Services degli Stati Uniti.

I premi 2025

I Transatlantic Awards

Honeywell – Acquisizione di Civitanavi Systems.

Ul Solutions – Potenziamento delle attività di testing nel laboratorio Hvac di Carugate.

Penske Automotive Italy – Acquisizione di una concessionaria Ferrari a Modena.

Qualcomm – Acquisizione di Arduino.

Azimut Holding – Acquisizione della maggioranza di Highpost Capital.

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano D.o.p. – Difesa del mercato Usa e tutela della denominazione d’origine.

Almaviva – Acquisto di Iteris.

Ferrero International – Acquisizione del business di Wk Kellogg’s.

Prysmian – Investimento da 245 milioni nell’ampliamento dello stabilimento Encore Wire in Texas.

Maschio Gaspardo – Ingresso nel capitale di Lynx Ag Llc e creazione di Maschio Gaspardo Usa Inc.

I premi speciali